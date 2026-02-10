Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Počet obetí po intenzívnom snežení v Japonsku vzrástol na 46

Inštruktor horolezcom ukazuje, ako si vyrobiť snehovú jaskyňu na prežitie počas zimného horolezeckého výcviku na hore Zao neďaleko mesta Jamagata na severe Japonska v utorok 3. februára 2026. Foto: TASR/AP

Pretrvávajúce intenzívne sneženie od januára zahalilo pod snehovú pokrývku najmä obce na severe krajiny.

Tokio 10. februára (TASR) - V dôsledku nezvyčajne silného sneženia v Japonsku za posledné tri týždne prišlo o život už 46 ľudí. Ďalších najmenej 558 utrpelo zranenia, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Pretrvávajúce intenzívne sneženie od januára zahalilo pod snehovú pokrývku najmä obce na severe krajiny. Najviac zasiahnuté sú oblasti pozdĺž pobrežia Japonského mora v prefektúre Aomori ma ostrove Honšu. Množstvo smrteľných nehôd sa podľa úradov stalo, keď kopy snehu padajúce zo striech zavalili obyvateľov.

V rovnomennom hlavnom meste prefektúry Aomori je podľa Japonskej meteorologickej agentúry (JMA) na zemi približne 1,3-metrová vrstva snehu. Vláda na pomoc obyvateľom minulý týždeň vyslala aj armádu.

Prílev studeného vzduchu v uplynulých týždňoch vyvolal silné sneženie na pobreží Japonského mora. V niektorých oblastiach zaznamenali dvojnásobok obvyklého objemu zrážok.
