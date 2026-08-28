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Počet obetí po prívalových povodniach v Nepále prekročil 500
Úrad v aktualizovanej správe uviedol, že počet nezvestných osôb zostáva na úrovni 977.
Autor TASR,aktualizované
Káthmandu 28. augusta (TASR) - Počet obetí po prívalových povodniach v Nepále stúpol na minimálne 538, oznámil v piatok tamojší úrad pre riadenie katastrof. Stovky ľudí sú naďalej nezvestné. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Úrad v aktualizovanej správe uviedol, že počet nezvestných osôb zostáva na úrovni 977. Na vyhľadávacie a záchranné operácie nasadili 14.829 príslušníkov bezpečnostných zložiek. Doteraz sa podarilo zachrániť 3742 ľudí.
Podľa agentúry DPA sa v katastrofou postihnutej oblasti v Nepále podarilo zachrániť aj štvorčlennú nemeckú rodinu. Spolu s ďalšími zachránenými osobami ju vrtuľníkom prepravili do vojenského tábora v Battar Bazare, potvrdil hovorca armády.
Spolková vláda v Berlíne na poludnie hovorila o „nízkom dvojcifernom počte nemeckých štátnych príslušníkov“, ktorí sú v súčasnosti nezvestní v katastrofou postihnutej oblasti.
Čínski záchranári medzitým v piatok dorazili do hlavnej oblasti zničenej smrtonosným zosuvom bahna na tibetsko-nepálskej hranici, aby pátrali po stovkách nezvestných ľudí, informovali štátne médiá.
Dva dni po tom, čo pohraničné obchodné centrum Kjirong v Tibete zasiahla masa bahna a trosiek, dorazil na miesto v piatok neskoro popoludní ako prvý 21-členný tím záchranárov, uviedla štátna tlačová agentúra Sin-chua.
Čínsky prezident Si Ťin-pching predsedal stretnutiu najvyšších lídrov riadiacich záchranné operácie, zatiaľ čo počet obetí v Tibete stúpol na päť, pričom 558 osôb zostáva naďalej nezvestných, poznamenala agentúra AFP.
Úrad v aktualizovanej správe uviedol, že počet nezvestných osôb zostáva na úrovni 977. Na vyhľadávacie a záchranné operácie nasadili 14.829 príslušníkov bezpečnostných zložiek. Doteraz sa podarilo zachrániť 3742 ľudí.
Podľa agentúry DPA sa v katastrofou postihnutej oblasti v Nepále podarilo zachrániť aj štvorčlennú nemeckú rodinu. Spolu s ďalšími zachránenými osobami ju vrtuľníkom prepravili do vojenského tábora v Battar Bazare, potvrdil hovorca armády.
Spolková vláda v Berlíne na poludnie hovorila o „nízkom dvojcifernom počte nemeckých štátnych príslušníkov“, ktorí sú v súčasnosti nezvestní v katastrofou postihnutej oblasti.
Čínski záchranári medzitým v piatok dorazili do hlavnej oblasti zničenej smrtonosným zosuvom bahna na tibetsko-nepálskej hranici, aby pátrali po stovkách nezvestných ľudí, informovali štátne médiá.
Dva dni po tom, čo pohraničné obchodné centrum Kjirong v Tibete zasiahla masa bahna a trosiek, dorazil na miesto v piatok neskoro popoludní ako prvý 21-členný tím záchranárov, uviedla štátna tlačová agentúra Sin-chua.
Čínsky prezident Si Ťin-pching predsedal stretnutiu najvyšších lídrov riadiacich záchranné operácie, zatiaľ čo počet obetí v Tibete stúpol na päť, pričom 558 osôb zostáva naďalej nezvestných, poznamenala agentúra AFP.