Počet obetí po streľbe na strednej škole v Turecku stúpol na deväť
Útočníkom bol podľa AP 14-ročný mladík.
Autor TASR
Ankara 15. apríla (TASR) - Počet obetí stredajšej streľby na strednej škole v tureckej provincii Kahramanmaraš stúpol na deväť, oznámilo ministerstvo vnútra. Turecké úrady pôvodne informovali o štyroch mŕtvych, vrátane strelca. Informovali o tom agentúry AP a AFP, píše TASR.
„S ľútosťou oznamujeme počet deväť mŕtvych... a 13 zranených. Šesť z nich je v súčasnosti na jednotke intenzívnej starostlivosti, z toho traja sú v kritickom stave,“ uviedol turecký minister vnútra Mustafa Čiftči vo vyhlásení.
Útočníkom bol podľa AP 14-ročný mladík. Do školy prišiel ozbrojený zbraňami, ktoré pravdepodobne patrili jeho otcovi - bývalému policajtovi - uviedol guvernér provincie Mükerrem Ünlüer. Strelec mal pri sebe celkovo päť strelných zbraní a sedem zásobníkov.
Motív útoku bezprostredne známy nebol. Podľa AP zatiaľ zostáva nejasné, či strelca zabila polícia, alebo spáchal samovraždu.
Napriek tomu, že streľba na školách bola v minulosti v Turecku zriedkavá, teraz ide už o druhý podobný prípad za uplynulé dva dni. Najmenej 16 ľudí zranil v utorok bývalý študent, ktorý spustil streľbu v strednej škole v meste Siverek v provincii Šanliurfa a následne spáchal samovraždu.
