Počet obetí po zosuve ľadovca v talianskych Alpách stúpol na deväť

Canazei 6. júla (TASR) - Záchranný tím v stredu našiel ďalšie dve telá obetí zosuvu ľadovca v talianskych Alpách. Celkový počet potvrdených obetí nedeľňajšej tragédie sa tak vyšplhal na deväť. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.



Najvyšší predstaviteľ Tridentskej autonómnej provincie Maurizio Fugatti uviedol, že pátracia akcia pokračuje. Stále sú totiž nezvestní najmenej traja ľudia - všetko občania Talianska.



Fugatti oznámil, že doteraz sa podarilo identifikovať štyri obete zosuvu ľadovca. Do procesu identifikácie zapojili aj policajný tím, ktorý sa špecializuje na analýzu DNA.



Pre riziko ďalšieho zosuvu používajú záchranári drony a helikoptéry. Vo štvrtok sa očakáva priaznivejšie počasie, tímy expertov s pátracími psami sa preto môžu vydať aj do nižšej časti svahu.



Časť hory Marmolada, kde sa ľadovec v nedeľu zosunul, ostane aj naďalej neprístupná pre turistov. To má uľahčiť prácu záchranného tímu a horolezcom zabrániť v prístupe do potencionálne nebezpečných oblastí.



Väčšinu územia Talianska zasiahli horúčavy, čo odborníkom sťažilo možnosť predpovedať zosuvy ľadovcov. Ich stav bol až donedávna považovaný za stabilný. Mnohí predpokladajú, že nedeľňajšiu tragédiu spôsobili práve stúpajúce teploty.