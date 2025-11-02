< sekcia Zahraničie
Počet obetí po zosuvoch pôdy na západe Kene vzrástol na 26
Záchranné tímy však museli svoju činnosť prerušiť pre nepriaznivé počasie a náhle záplavy.
Autor TASR
Nairobi 2. novembra (TASR) - Počet obetí po zosuvoch pôdy na západe Kene vzrástol po objavení ďalších štyroch tiel v nedeľu na 26. Záchranári však museli krátko nato prerušiť pátranie po preživších pre náhlu povodeň, informuje TASR podľa správy agentúry AP.
Podľa ministerstva vnútra je stále nezvestných najmenej 25 ľudí. Armáda v nedeľu nasadila štyri lietadlá, aby pomohla záchranárom dostať sa do oblasti, ktorá je po sobotňajšom zosuve úplne odrezaná od zvyšku krajiny.
Záchranné tímy však museli svoju činnosť prerušiť pre nepriaznivé počasie a náhle záplavy. V Keni naďalej vytrvalo prší a v niekoľkých ďalších regiónoch boli zaznamenané povodne, ktoré vyhnali z domovov tisíce ľudí.
Vláda vyzvala obyvateľov žijúcich v ohrozených oblastiach, aby sa presunuli do bezpečia, keďže zrážky majú pokračovať. Úrady zároveň oznámili, že budú naďalej letecky dopravovať humanitárnu pomoc ľuďom v postihnutých oblastiach, vrátane 15 škôl, ktoré zostali odrezané.
Štát plánuje tiež uhradiť nemocničné náklady pre viac než 30 zranených a pomôcť s presídlením desiatok ľudí, ktorých domy zničila voda.
