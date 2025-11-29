< sekcia Zahraničie
Počet obetí povodní a zosuvov pôdy v juhovýchodnej Ázii presiahol 450
Silné monzúnové dažde zaplavili tento týždeň rozsiahle územia troch juhoázijských krajín a tisíce ľudí uväznili v odľahlých oblastiach.
Autor TASR
Padang 29. novembra (TASR) – Počet obetí ničivých povodní a zosuvov pôdy v juhovýchodnej Ázii presiahol 450. Indonézia, Thajsko a Malajzia aj počas soboty bojujú s následkami rozsiahlych záplav, pričom v regióne pokračujú intenzívne záchranné a čistiace práce. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.
Silné monzúnové dažde zaplavili tento týždeň rozsiahle územia troch juhoázijských krajín a tisíce ľudí uväznili v odľahlých oblastiach, mnohých dokonca na strechách domov, kde čakali na pomoc.
Najhoršia situácia je na indonézskom ostrove Sumatra, kde sa záchranári len s ťažkosťami dostávajú do izolovaných lokalít. Stále tam evidujú viac ako 270 nezvestných a podľa najnovších údajov zahynulo v Indonézii už viac ako 300 osôb. Desaťtisíce obyvateľov museli evakuovať a mnohé oblasti zostávajú odrezané od sveta pre zničené cesty. Úrady pomoc distribuujú aj pomocou vrtuľníkov, píše agentúra Reuters.
V thajskej provincii Songkhla zas dosiahla hladina vody miestami až tri metre. Povodne si v krajine vyžiadali 162 obetí, čo predstavuje jedny z najhorších záplav v Thajsku za posledné desaťročie. Premiér Anutin Čánvirakul sa obyvateľom ospravedlnil za rozsah škôd a prisľúbil, že „využije všetky svoje schopnosti a odhodlanie“ na zlepšenie situácie. Vláda zároveň oznámila kompenzácie pre zasiahnuté domácnosti, vrátane odškodnenia rodín, ktoré prišli o svojich blízkych.
V Malajzii si povodne vyžiadali najmenej dve obete, pričom najviac zasiahnuté boli severné časti krajiny.
Monzúnové obdobie, ktoré zvyčajne trvá od júna do septembra, pravidelne prináša do regiónu prudké dažde a s nimi spojené zosuvy pôdy či prívalové povodne. Súčasné extrémne javy však ešte zintenzívnila tropická búrka, v dôsledku čoho patria tohtoročné záplavy v Indonézii a Thajsku k najtragickejším v posledných rokoch.
Významnú úlohu zohráva aj zmena klímy, ktorá predlžuje obdobie monzúnov a zvyšuje ich intenzitu. Výsledkom sú extrémne dažde, silnejšie poryvy vetra a rýchlejšie vznikajúce povodne, ktoré výrazne zvyšujú riziko katastrofických následkov, píše AFP.
Silné monzúnové dažde zaplavili tento týždeň rozsiahle územia troch juhoázijských krajín a tisíce ľudí uväznili v odľahlých oblastiach, mnohých dokonca na strechách domov, kde čakali na pomoc.
Najhoršia situácia je na indonézskom ostrove Sumatra, kde sa záchranári len s ťažkosťami dostávajú do izolovaných lokalít. Stále tam evidujú viac ako 270 nezvestných a podľa najnovších údajov zahynulo v Indonézii už viac ako 300 osôb. Desaťtisíce obyvateľov museli evakuovať a mnohé oblasti zostávajú odrezané od sveta pre zničené cesty. Úrady pomoc distribuujú aj pomocou vrtuľníkov, píše agentúra Reuters.
V thajskej provincii Songkhla zas dosiahla hladina vody miestami až tri metre. Povodne si v krajine vyžiadali 162 obetí, čo predstavuje jedny z najhorších záplav v Thajsku za posledné desaťročie. Premiér Anutin Čánvirakul sa obyvateľom ospravedlnil za rozsah škôd a prisľúbil, že „využije všetky svoje schopnosti a odhodlanie“ na zlepšenie situácie. Vláda zároveň oznámila kompenzácie pre zasiahnuté domácnosti, vrátane odškodnenia rodín, ktoré prišli o svojich blízkych.
V Malajzii si povodne vyžiadali najmenej dve obete, pričom najviac zasiahnuté boli severné časti krajiny.
Monzúnové obdobie, ktoré zvyčajne trvá od júna do septembra, pravidelne prináša do regiónu prudké dažde a s nimi spojené zosuvy pôdy či prívalové povodne. Súčasné extrémne javy však ešte zintenzívnila tropická búrka, v dôsledku čoho patria tohtoročné záplavy v Indonézii a Thajsku k najtragickejším v posledných rokoch.
Významnú úlohu zohráva aj zmena klímy, ktorá predlžuje obdobie monzúnov a zvyšuje ich intenzitu. Výsledkom sú extrémne dažde, silnejšie poryvy vetra a rýchlejšie vznikajúce povodne, ktoré výrazne zvyšujú riziko katastrofických následkov, píše AFP.