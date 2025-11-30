Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Počet obetí povodní na Srí Lanke stúpol na 334

Na snímke ľudia používajú loďku na zaplavenej ulici v Kolombe v sobotu 29. novembra 2025. Prívalové dažde spôsobené cyklónom Ditwah si doposiaľ vyžiadali na Srí Lanke 123 obetí, pričom ďalších 130 ľudí je stále nezvestných. Foto: TASR/AP

Intenzívne dažde sa po týždni zmiernili, no nízko položené oblasti hlavného mesta Kolombo sú naďalej zaplavené.

Kolombo 30. novembra (TASR) - Pre povodne a zosuvy pôdy, ktoré spôsobil cyklón Ditwah, zahynulo na Srí Lanke už 334 osôb, pričom ďalších 400 je stále nezvestných, uviedla v nedeľu agentúra pre zvládanie katastrof. Podľa tamojších predstaviteľov ide o najhoršiu prírodnú pohromu za posledné dve dekády, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Intenzívne dažde sa po týždni zmiernili, no nízko položené oblasti hlavného mesta Kolombo sú naďalej zaplavené. Situácia ovplyvnila viac ako milión ľudí, uviedla agentúra pre zvládanie katastrof.

V nedeľu večer sa zrútil do rieky vrtuľník, ktorý prevážal potraviny pre pacientov uviaznutých v nemocnici severne od Kolomba. Hovorca letectva pre AFP ozrejmil, že všetkých päť členov posádky sa podarilo zachrániť a že boli prevezení do neďalekej nemocnice. Ďalší vrtuľník vyslaný z Indie v nedeľu zachránil 24 osôb. Pakistanské vzdušné sily tiež vyslali záchranné tímy a Japonsko takisto prisľúbilo pomoc.

Cyklón Ditwah sa ešte v sobotu presunul na sever smerom k Indii.
.

