Počet obetí povodní v Kentucky sa zvýšil na osem

Frankfurt 29. júla (TASR) - Na najmenej osem stúpol počet obetí po silnom daždi a povodniach v americkom štáte Ketucky. Informovala o tom agentúra DPA.



"Ide o prírodnú katastrofu a pre dnešný večer sa opäť očakáva dážď, ktorý by situáciu mohol ešte zhoršiť," uviedol vo štvrtok guvernér Andy Beshear. Zároveň dodal, že nevie odhadnúť, koľko ľudí bude ešte nezvestných.



Záchranné zložky sa naďalej zaoberajú s tým, ako získať prístup do niektorých postihnutých oblastí, píše DPA.



Beshear predtým vyhlásil stav núdze a hovoril o "najhorších a najničivejších povodniach v histórii Kentucky", po ktorých treba počítať so stovkami zničených domov.



Na fotografiách z oblasti bolo vidieť zaplavené ulice a vozidlá, ktoré strhla voda, píše DPA. Ľudí odvážal do bezpečia vrtuľník. Podľa miestneho guvernéra mobilizovali všetky záchranné zložky, ktoré boli k dispozícii. Desaťtisíce ľudí v oblasti zostali aj bez dodávok elektriny.