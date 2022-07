Počet obetí povodní v Kentucky sa zvýšil na 25

Washington 30. júla (TASR) - Na najmenej 25 stúpol počet obetí povodní vyvolaných intenzívnymi dažďami, ktoré zasiahli americký štát Kentucky. Oznámil to v sobotu tamojší guvernér Andy Beshear s tým, že sa očakáva, že počet obetí ešte stúpne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Máme pre vás dnes neľahké správy o situácii vo východnom Kentucky, kde stále prebieha pátranie a záchranná operácia. Počet obetí vzrástol na 25 a je pravdepodobné, že ešte porastie," napísal Beshear na sociálnej sieti Twitter.



"Všetkým (obyvateľom) východného Kentucky hovorím - sme tu dnes pre vás a po vašom boku budeme stáť aj v nasledujúcich týždňoch, mesiacoch a rokoch. Spoločne to prekonáme," vyhlásil Beshear.



Guvernér predtým uviedol, že od začiatku povodní sa podarilo pomocou lodí zachrániť stovky ľudí, pričom v danej oblasti zasahujú aj vrtuľníky.



Záplavy vo východnej časti štátu Kentucky vznikli v stredu večer. V niektorých oblastiach napadlo za 24 hodín vyše 20 centimetrov zrážok a výrazne tak stúpla hladina riek. V dôsledku povodní boli zaplavené celé ulice a domy, pričom z nízkopodlažných domov niekde v súčasnosti vytŕčajú spod hladiny vody iba strechy. Zrážky v sobotu ustáli no na nedeľu predpovedajú meteorológovia opäť dážď.



Tieto povodne sú posledným prejavom extrémneho počasia, ktoré je podľa vedcov spôsobené klimatickými zmenami. Vlani v decembri zasiahlo Kentucky aj tornádo, ktoré si vyžiadalo takmer 60 obetí na životoch.