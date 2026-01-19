< sekcia Zahraničie
Počet obetí povodní v Mozambiku a Juhoafrickej republike naďalej stúpa
V niekoľkých regiónoch Mozambiku sa rieky vyliali z brehov, zaplavili celé štvrte a vyhnali tisíce ľudí z domovov.
Autor TASR
Maputo 19. januára (TASR) - Rozsiahle záplavy si v Mozambiku za posledný týždeň vyžiadali ďalších 13 obetí, informovali v pondelok tamojšie úrady, pričom ďalšie úmrtia boli hlásené aj v susednej Juhoafrickej republike (JAR). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
