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Počet obetí povodní v Nepále stúpol na 903, nezvestné sú tisíce ľudí

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Snímka zo záplav. Foto: TASR/AP

Čínske štátne médiá ešte v nedeľu potvrdili, že v Tibete v dôsledku povodní zomrelo ďalších 16 ľudí a 546 zostáva nezvestných.

Autor TASR
Káthmandu 31. augusta (TASR) - Ničivé záplavy v Nepále na v blízkosti hranice s Čínou si vyžiadali už najmenej 903 obetí, oznámil v pondelok nepálsky úrad pre zvládanie katastrof. Počet nezvestných medzičasom vzrástol na 4247 vrátane stoviek cudzincov, informuje TASR podľa agentúr AFP a AP.

Čínske štátne médiá ešte v nedeľu potvrdili, že v Tibete v dôsledku povodní zomrelo ďalších 16 ľudí a 546 zostáva nezvestných.

Záchranné práce pokračujú už šiesty deň. Hovorca nepálskej armády uviedol, že úrady pokračujú v záchranných snahách v oblastiach katastrofy.

„Pracujeme na pátraní a záchrane ľudí uviaznutých v kopcoch, osadách a v oblastiach pri riekach,“ poznamenal hovorca.

Miestnym záchranárom pomáhajú tímy zo zahraničia najmä v hľadaní pracovníkov uviaznutých v rôznych tuneloch vodných elektrární. Podľa úradov je takto hľadaných ľudí najmenej 90.

Stredajšie prívalové povodne spôsobili zrútenie ľadovca v Himalájach v hornom povodí rieky Lhende Khola a následná prívalová vlna trosiek a bahna zmietla budovy aj infraštruktúru v Nepále aj v Tibete.

Prvotný kolaps bol zaznamenaný ako seizmická udalosť s magnitúdou 5,2, takže spočiatku sa predpokladalo, že išlo o zemetrasenie. Neskoršie satelitné snímky ukázali, že otrasy zeme spätne vyvolal kolaps ľadovca a horniny.
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