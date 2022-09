Počet obetí povodní v Taliansku stúpol na desať, štyri osoby hľadajú

Rím 17. septembra (TASR) - Na najmenej desať stúpol počet obetí záplav vyvolaných prudkými dažďami v strednom Taliansku. Nezvestní sú stále najmenej štyria ľudia, oznámil v piatok taliansky premiér Mario Draghi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Doteraz sme narátali desať mŕtvych a štyroch nezvestných, no nanešťastie sa situácia stál vyvíja," uviedol Draghi pred cestou do stredotalianského mesta Ostra blízko Ancony. Ostra patrí medzi najpostihnutejšie miesta, keď vo štvrtok tam za niekoľko hodín spadlo vyše 400 milimetrov zrážok. Podľa agentúru AGI je medzi nezvestnými aj dieťa, ktoré voda strhla preč od matky.



V prístavnom meste Ancona sa ulice premenili na rieky a voda po nich unášala autá, v domoch ničila nábytok a po opadnutí zanechala po seba husté blato.



Miestny hasičský zbor uviedol, že do záchranných zásahov sa zapojilo 300 ľudí, pričom niekoľko oblastí ostalo bez dodávok elektrickej energie či telefónneho spojenia.



Taliansky premiér Draghi na tlačovej konferencii v Ríme oznámil, že na pomoc tejto postihnutej oblasti bolo vyčlenených päť milión eur a vyjadril úprimnú sústrasť pozostalým obetí. Povodne dal do súvislosti s klimatickými zmenami. "V tom, čo sa v súčasnosti deje, konkrétne vidíme, prečo je boj proti klimatickým zmenám nevyhnutný," uviedol taliansky premiér.



Okrem všeobecného varovanie pred počasím vo štvrtok nič nenaznačovalo, že by oblasť mala zasiahnuť "pohroma takých rozmerov", povedal Maurizio Greci, starosta mestečka Sassoferrato neďaleko Ancony. "Nie je v živej pamäti, že by sa také niečo v tejto oblasti niekedy stalo," uviedol Greci.