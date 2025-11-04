Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Počet obetí povodní vo Vietname stúpol na 40

Na snímke muž sa brodí cez zaplavenú ulicu vo vietnamskom meste Hue v utorok 28. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Podľa meteorologického ústavu bude extrémne počasie pretrvávať aj naďalej a tajfún Kalmaegi by mal zasiahnuť pevninu v piatok v skorých ranných hodinách.

Hanoj 4. novembra (TASR) - Počet obetí povodní v strednom Vietname sa v utorok zvýšil na 40 po tom, ako už zničenú oblasť zasiahla ďalšia silná búrka. Úrad pre riadenie katastrof uviedol, že stále nezvestných je šesť osôb. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Prívalové dažde v strednom Vietname zaplavili ulice, pretrhli brehy riek a zasiahli i niektoré z najnavštevovanejších historických pamiatok. V priebehu 24 hodín spadlo až 1,7 metra zrážok, čo podľa úradov predstavuje rekordný objem pre Vietnam.

Podľa meteorologického ústavu bude extrémne počasie pretrvávať aj naďalej a tajfún Kalmaegi by mal zasiahnuť pevninu v piatok v skorých ranných hodinách.

V období od júna do septembra vo Vietname často zaznamenávajú výdatné dažde. Vedecké dôkazy potvrdili, že zmeny klímy spôsobené človekom vedú k častejším a ničivejším extrémom počasia.

Vietnam zvyčajne ročne zasiahne desať tajfúnov alebo tropických búrok. Tajfún Kalmaegi bude však už 13. v tomto roku.

Táto búrka v súčasnosti bičuje Filipíny, kde si vyžiadala najmenej dve obete a prinútila ľudí opustiť svoje domovy. Podľa tamojšieho meteorologického úradu by mohla vo štvrtok zasiahnuť pobrežie Vietnamu s rýchlosťou vetra až 166 kilometrov za hodinu.

Po extrémnom počasí z minulého týždňa zostávajú niektoré odľahlé oblasti Filipín izolované v dôsledku zosuvov pôdy, ktoré blokujú cesty. Zaplavených je takmer 80.000 domov. Povodne zničili viac ako 10.000 hektárov úrody a zahynulo viac ako 68.000 kusov dobytka.
