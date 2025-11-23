Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Počet obetí povodní vo Vietname stúpol na 90

osuvy pôdy blokujú cestu v provincii Khanh Hoa vo Vietname 17. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Vytrvalé dažde sužujú južný a stredný Vietnam od konca októbra, pričom záplavy zasiahli aj obľúbené dovolenkové destinácie.

Autor TASR
Hanoj 23. novembra (TASR) - Na najmenej 90 stúpol počet obetí dlhotrvajúcich dažďov, rozsiahlych povodní a zosuvov pôdy vo Vietname, pričom ďalších 12 osôb je stále nezvestných. V nedeľu o tom informovalo vietnamské ministerstvo životného prostredia. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.

Viac ako 60 úmrtí od 16. novembra bolo zaznamenaných v hornatej centrálnej provincii Dak Lak, kde voda zaplavila desaťtisíce domov.

Vytrvalé dažde sužujú južný a stredný Vietnam od konca októbra, pričom záplavy zasiahli aj obľúbené dovolenkové destinácie. Voda minulý týždeň zaplavila celé štvrte v pobrežnom meste Nha Trang a zosuvy pôdy hlásia z horských priechodov v okolí turistického centra Da Lat. Ministerstvo životného prostredia uviedlo, že niektoré úseky diaľnic a železníc sú stále neprejazdné a viac ako 129.000 odberateľov je bez elektriny.

Podľa štatistického úradu si prírodné katastrofy vo Vietname od januára do októbra vyžiadali 279 obetí alebo nezvestných a spôsobili škody vo výške viac ako 1,7 miliardy eur. Celkové škody aktuálnych dažďov úrady odhadujú na 343 miliónov.

Vo Vietname bývajú v období od júna do septembra výdatné dažde. Klimatická zmena vyvolaná človekom podľa vedcov spôsobila, že v poslednom období sú extrémne poveternostné javy častejšie a ničivejšie.
