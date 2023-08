Počet obetí požiarov na havajskom ostrove Maui vzrástol na 96

Honolulu 14. augusta (TASR) - Na 96 vzrástol počet obetí ničivých lesných požiarov na havajskom ostrove Maui. Požiar, ktorý zničil mesto Lahaina, je však už z 85 percent pod kontrolou, informuje TASR podľa pondelkových správ agentúr DPA a AP.



Na 60 percent sa podarilo dostať pod kontrolu aj druhý požiar známy ako Upcountry.



"Je to najväčšia prírodná katastrofa v našich dejinách," uviedol v nedeľu havajský guvernér Josh Green.



Záchranné tímy už medzičasom začali prehľadávať zhorené budovy v meste, pričom Green varoval, že počet obetí ešte stúpne.



"Sme pripravení na množstvo tragických príbehov. Kým neskončia, nájdu zrejme denne desať až 20 ľudí a pravdepodobne to potrvá desať dní. Je ťažké to odhadnúť," povedal Green v pondelok pre televíziu CBS.



Na ostrove sa postupne darí obnovovať aj telekomunikačné služby, v dôsledku čoho klesol počet nezvestných z vyše 2000 na asi 1300, povedal Green.



Podľa amerických médií je prírodný požiar na Maui najhorším v krajine za uplynulých najmenej 100 rokov.



Viaceré lesné požiare zachvátili Maui v utorok, pričom spôsobili rozsiahle škody a vyžiadali si evakuáciu ľudí. Najničivejší zdevastoval mesto Lahaina na západnom pobreží ostrova, ktoré teraz podľa agentúry DPA pripomína vojnovú zónu.



Green uviedol, že požiar v Lahaine zničil vyše 2700 budov a škody podľa odhadov dosahujú 5,6 miliardy dolárov. Podľa guvernéra bola reakcia vlády na požiar v posledných dňoch "komplexná".



Americká Federálna agentúra pre riadenie núdzových situácií (FEMA) dohliada na záchranné operácie na Havaji a v súčasnosti tam zasahuje 416 jej príslušníkov, uvádza AP.



Zosilnela však kritika na reakciu úradov. Hnev vyvoláva predovšetkým to, že neboli aktivované výstražné sirény predtým, ako požiar zachvátil historické mesto Lahaina. Varovanie sirénami by miestnym obyvateľom poskytlo viac času na to, aby si vyhľadali úkryt a pred plameňmi unikli.