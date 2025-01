Počet obetí požiarov v Kalifornii stúpol na 16

Washington/Los Angeles 12. januára (TASR) - Počet obetí ničivých požiarov v americkom štáte Kalifornia sa v priebehu noci na nedeľu zvýšil na 16. Informovali o tom miestne úrady, na ktoré sa odvolávajú agentúry AFP a AP, píše TASR.



Súdny lekár okresu Los Angeles zverejnil zoznam obetí bez uvedenia podrobností o ich totožnosti. V dokumente sa uvádza, že päť mŕtvych bolo nájdených v intenzívne zasiahnutej štvrti mesta Los Angeles Pacific Palisades a 11 v oblasti Pasadena.



Požiar v oblasti Palisades sa napriek intenzívnemu úsiliu hasičov v priebehu soboty nepodarilo zastaviť a oheň postupuje ďalej na východ smerom k husto obývanému údoliu San Fernando.



V dôsledku rozsiahlych požiarov už muselo svoje domovy opustiť viac než 180.000 ľudí vrátane mnohých hollywoodskych hviezd a iných celebrít. Najväčší požiar pohltil v štvrti Pacific Palisades okolo 9500 hektárov územia. Ďalší lesný požiar zničil v meste Altadena ležiacom severne od Los Angeles plochu presahujúcu 5500 hektárov.



Podľa agentúry AP niektoré štvrte Los Angeles pripomínajú scény z vojnových filmov. Veľké časti viacerých z nich boli takmer úplne zničené a domy zrovnané so zemou. Podľa oficiálnych odhadov už požiare zničili 12.000 budov a prístreškov.



Národná meteorologická služba USA uviedla, že ideálne poveternostné podmienky pre vznik požiarov potrvajú minimálne do začiatku budúceho týždňa. "To môže viesť k rozšíreniu prebiehajúcich požiarov, ako aj k vzniku nových," uviedli meteorológovia.