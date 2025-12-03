Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Počet obetí požiaru bytového komplexu v Hongkongu stúpol na 159

Hasiči zasahujú počas požiaru výškového obytného komplexu v mestskej štvrti Tchaj Po na severe Hongkongu v stredu 26. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Tento počet nemusí byť konečný.

Autor TASR
Hongkong 3. decembra (TASR) — Počet obetí najsmrteľnejšieho požiaru v Hongkongu od roku 1980 sa po prehľadaní všetkých zasiahnutých bytových domov zvýšil na 159. Uviedla to v stredu polícia s tým, že tento počet nemusí byť konečný. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry AFP a AP.

„Našli sme 159 tiel, z ktorých 140 bolo predbežne identifikovaných,“ povedal na tlačovej konferencii policajný komisár Joe Chow. Približne 30 ľudí je stále nezvestných.

Medzi mŕtvymi je najmenej 91 žien a 49 mužov. Najmladšou obeťou je jednoročné dieťa, najstaršia mala 97 rokov.

Podľa Chowa ide o „predbežný sumár“ po ukončení prehľadávania komplexu výškových budov. Počet obetí môže byť ešte revidovaný, pretože policajti našli zrejme zvyšky ľudských kostí, ktoré treba analyzovať. Pokračovať budú v prehľadávaní hromád spadnutého bambusového lešenia, aby zistili, či sa po nimi nenachádzajú nejaké telá.

Rozsiahly požiar vypukol v rezidenčnom komplexe Wang Fuk postavenom v roku 1983 v rámci programu dostupného bývania 26. novembra. Vyčíňal viac než 40 hodín v siedmich z ôsmich výškových blokov komplexu, v ktorom je takmer 2000 bytov a žilo v ňom 4643 ľudí. Komplex prechádzal rekonštrukciou, preto bol obklopený bambusovým lešením a ochrannými sieťami.

Predpokladá sa, že požiar vznikol na ochrannej sieti v oblasti spodných podlaží a rýchlo sa šíril smerom nahor vďaka penovým panelom umiestneným na oknách, ktoré ich mali chrániť okná pred poškodením. Vysoká teplota spôsobila, že začalo horieť aj bambusové lešenie.

V súvislosti s tragédiou bolo zatknutých 15 ľudí, ktorých vyšetrujú pre korupciu a nedbanlivosť.
.

