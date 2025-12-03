< sekcia Zahraničie
Počet obetí požiaru bytového komplexu v Hongkongu stúpol na 159
Tento počet nemusí byť konečný.
Autor TASR
Hongkong 3. decembra (TASR) — Počet obetí najsmrteľnejšieho požiaru v Hongkongu od roku 1980 sa po prehľadaní všetkých zasiahnutých bytových domov zvýšil na 159. Uviedla to v stredu polícia s tým, že tento počet nemusí byť konečný. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry AFP a AP.
„Našli sme 159 tiel, z ktorých 140 bolo predbežne identifikovaných,“ povedal na tlačovej konferencii policajný komisár Joe Chow. Približne 30 ľudí je stále nezvestných.
Medzi mŕtvymi je najmenej 91 žien a 49 mužov. Najmladšou obeťou je jednoročné dieťa, najstaršia mala 97 rokov.
Podľa Chowa ide o „predbežný sumár“ po ukončení prehľadávania komplexu výškových budov. Počet obetí môže byť ešte revidovaný, pretože policajti našli zrejme zvyšky ľudských kostí, ktoré treba analyzovať. Pokračovať budú v prehľadávaní hromád spadnutého bambusového lešenia, aby zistili, či sa po nimi nenachádzajú nejaké telá.
Rozsiahly požiar vypukol v rezidenčnom komplexe Wang Fuk postavenom v roku 1983 v rámci programu dostupného bývania 26. novembra. Vyčíňal viac než 40 hodín v siedmich z ôsmich výškových blokov komplexu, v ktorom je takmer 2000 bytov a žilo v ňom 4643 ľudí. Komplex prechádzal rekonštrukciou, preto bol obklopený bambusovým lešením a ochrannými sieťami.
Predpokladá sa, že požiar vznikol na ochrannej sieti v oblasti spodných podlaží a rýchlo sa šíril smerom nahor vďaka penovým panelom umiestneným na oknách, ktoré ich mali chrániť okná pred poškodením. Vysoká teplota spôsobila, že začalo horieť aj bambusové lešenie.
V súvislosti s tragédiou bolo zatknutých 15 ľudí, ktorých vyšetrujú pre korupciu a nedbanlivosť.
