Počet obetí požiaru lode na rieke Kongo znížili úrady zo 143 na 33

Kinshasa 20. apríla (TASR) - Úrady v Konžskej demokratickej republike (KDR) v sobotu značne znížili počet obetí požiaru lode na severozápade krajiny. Podľa nich si incident miesto pôvodne uvádzaných najmenej 143 vyžiadal 33 životov, informuje TASR podľa agentúry AFP.



„Napočítali sme 195 tých, ktorí prežili, vrátane 22 zranených s popáleninami, o ktorých sa starajú vo všeobecnej nemocnici Wangata, a 33 úmrtí, pričom 29 ľudí je už pochovaných a štyria sú ešte v márnici,“ potvrdil Yves Balo, starosta mesta Mbandaka, neďaleko ktorého k incidentu došlo.



Ohľadne nezrovnalostí týkajúcich sa počtu obetí na životoch Balo poukázal na „zmätok“ pri ich spočítavaní, píše AFP.



K nehode na rieke Kongo došlo v utorok neskoro večer. Z vody sa následne podarilo zachrániť desiatky ľudí, z ktorých mnohí utrpeli vážne popáleniny. V stredu pokračovalo pátranie po nezvestných, záchranárom pomáhal aj Červený kríž a provinčné úrady.



Motorový drevený čln začal podľa miestnych úradov horieť neďaleko mesta Mbandaka. Približne 100 zachráneným osobám poskytli prístrešok na radnici v Mbandake, zatiaľ čo ľudí s popáleninami previezli do okolitých nemocníc.



Požiar na lodi údajne vypukol po tom, ako jedna žena na palube začala variť. Niekoľko pasažierov vrátane detí a žien sa následne utopilo - skočili totiž do vody, hoci nevedeli plávať.



Nehody plavidiel s obeťami na životoch sú v tejto stredoafrickej krajine pomerne bežné, za posledné roky pri nich zahynuli stovky ľudí. Často za ne môžu neskoré nočné plavby, preplnené plavidlá i nedodržiavanie predpisov.



Rieky sú v KDR hlavným dopravnými trasami pre viac ako 100 miliónov tamojších obyvateľov, a to najmä v odľahlých oblastiach s nedostatočnou infraštruktúrou.