Počet obetí požiaru na ostrove Maui sa zvýšil na minimálne 89

Honolulu 13. augusta (TASR) - Na minimálne 89 sa zvýšil počet obetí devastujúceho lesného požiaru na havajskom ostrove Maui, oznámil v noci na nedeľu guvernér amerického štátu Havaj. Počet obetí bude podľa neho ešte zrejme narastať, informujú agentúry AP a AFP.



"Je 89 potvrdených obetí. Ich počet bude ďalej narastať. Chceme, aby sa ľudia na to pripravili," povedal novinárom guvernér Josh Green. "Nepochybne to bude najhoršia prírodná katastrofa v dejinách Havaja".



Predchádzajúca oficiálna bilancia zo soboty rána uvádzala 80 obetí na životoch. Pátracie a záchranné práce v troskách obhorených domov naďalej pokračujú.



Viaceré lesné požiare zachvátili havajský ostrov Maui v utorok, pričom spôsobili rozsiahle škody a vyžiadali si evakuácie miestneho obyvateľstva. Najničivejší z nich zdevastoval mesto Lahaina na západnom pobreží ostrova, pričom zahynulo najmenej 89 ľudí.



Plamene v západnej časti Maui zničili alebo poškodili viac než 2200 budov, z toho 86 percent obytných; spôsobili škody za 5,5 miliardy dolárov a tisíce ľudí pripravili o strechu nad hlavou. Odhad škôd na celom ostrove sa blíži k šiestim miliardám dolárov.



Na Maui stále horia najmenej dva lesné požiare, ktoré si však zatiaľ nevyžiadali žiadne obete. Štvrtý požiar. ktorý sa rozhorel v piatok večer, sa rýchlo podarilo uhasiť.



Medzi miestnymi obyvateľmi podľa AFP rastie rozhorčenie nad údajne nedostatočnou a pomalou reakciou úradov na šíriace sa požiare, čo už začala vyšetrovať aj havajská generálna prokuratúra.



Mnohí obyvatelia tvrdia, že úrady nebezpečenstvo požiarov podcenili a ľudí pred ním včas nevarovali. Viacerí svedkovia uvádzajú, že spozorovali, že sa niečo deje, až keď sa plamene dostali do ich bezprostrednej blízkosti.



V meste Lahaina žilo viac než 12.000 obyvateľov a v minulosti bolo sídlom havajskej kráľovskej rodiny. V dôsledku požiaru sa zmenilo na zhorenisko a jeho vyhľadávané hotely a reštaurácie ľahli popolom.



Podľa agentúry AP išlo o najtragickejší lesný požiar v USA za posledných viac než 100 rokov.