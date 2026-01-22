< sekcia Zahraničie
Počet obetí požiaru obchodného centra v Pakistane stúpol na 55
Vládny výbor vyšetruje príčiny ničivého požiaru, ktoré zatiaľ nie sú jasná.
Autor TASR
Islamabad 22. januára (TASR) - Oficiálny počet obetí sobotňajšieho požiaru v nákupnom centre v najväčšom pakistanskom meste stúpol na 55, uviedol vo štvrtok predstaviteľ vlády v Karáči. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.
„Celkovo bolo od sobotňajšej noci, keď požiar vypukol, nájdených 55 tiel,“ potvrdili miestne úrady. Príbuzní ľudí, ktorí sú stále nezvestní, kritizujú pomalý postup záchranárov v budove Gul Plaza. Na identifikáciu mŕtvych tiel poskytlo vzorky DNA Viac ako 50 rodín.
Vládny výbor vyšetruje príčiny ničivého požiaru, ktoré zatiaľ nie sú jasná. „ Zdá sa, že (požiar) spôsobil istič,“ povedal novinárom ešte v nedeľu šéf provinčnej polície. V trojposchodovej budove bolo najmenej 1200 obchodov s rôznym tovarom.
Na trhoch či v továrňach v Karáči dochádza k požiarom pravidelne pre slabú infraštruktúru či nedodržiavanie bezpečnostných predpisov, no prípady takéhoto veľkého rozsahu sú zriedkavé.
