< sekcia Zahraničie
Počet obetí požiaru v domove dôchodcov v Tuzle stúpol na 17
Jedenásť ľudí prišlo o život v deň tragédie, ďalšie obete zomreli neskôr v nemocnici.
Autor TASR
Sarajevo/Tuzla 18. novembra (TASR) - Na 17 vzrástol počet obetí požiaru, ktorý vypukol pred dvoma týždňami v domove dôchodcov na severovýchode Bosny a Hercegoviny. V utorok o tom informovala tamojšia nemocnica, ktorá potvrdila, že svojim zraneniam podľahli ďalší hospitalizovaní pacienti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Požiar, ktorý vznikol v dôsledku poruchy elektrického kábla, vypukol večer 4. novembra na 7. poschodí budovy domova dôchodcov v severovýchodnom meste Tuzla.
Jedenásť ľudí prišlo o život v deň tragédie, ďalšie obete zomreli neskôr v nemocnici. Zranenia v dôsledku požiaru utrpelo ďalších viac než 30 ľudí, prevažne obyvateľov tohto zariadenia, ako aj členov záchranných tímov podieľajúcich sa na hasení a záchrane preživších.
Požiar, ktorý vznikol v dôsledku poruchy elektrického kábla, vypukol večer 4. novembra na 7. poschodí budovy domova dôchodcov v severovýchodnom meste Tuzla.
Jedenásť ľudí prišlo o život v deň tragédie, ďalšie obete zomreli neskôr v nemocnici. Zranenia v dôsledku požiaru utrpelo ďalších viac než 30 ľudí, prevažne obyvateľov tohto zariadenia, ako aj členov záchranných tímov podieľajúcich sa na hasení a záchrane preživších.