Počet obetí požiaru v Hongkongu stúpol na 83
Plamene sa podarilo uhasiť v štyroch z ôsmich budov komplexu.
Autor TASR
Hongkong 27. novembra (TASR) - Počet obetí rozsiahleho požiaru v bytovom komplexe v Hongkongu sa do štvrtkovej polnoci miestneho času zvýšil na 83. Hasiči prehľadávajú zhorené budovy, kde by sa stále mohlo nachádzať viac ako 270 nezvestných, informovali úrady. TASR o tom píše na základe správ agentúr AFP a Reuters.
Plamene sa podarilo uhasiť v štyroch z ôsmich budov komplexu. V ďalších troch majú hasiči oheň pod kontrolou a jednu budovu požiar vôbec nezasiahol. Úrady očakávajú, že úplné uhasenie plameňov sa podarí do piatkového večera.
Polícia medzitým zadržala dvoch riaditeľov a technického konzultanta spoločnosti Prestige Construction, ktorá bola zmluvne poverená údržbou budov. Podľa agentúry Reuters sú podozriví z neúmyselného zabitia v dôsledku použitia nebezpečných materiálov.
„Máme dôvod domnievať sa, že zodpovedné osoby v spoločnosti sa dopustili hrubej nedbanlivosti, ktorá spôsobila nekontrolovateľné šírenie požiaru a mala za následok veľké straty na životoch,“ uviedla predstaviteľka polície. Spoločnosť na opakované žiadosti o vyjadrenie nereagovala.
Požiar vypukol v stredu popoludní. K jeho rozšíreniu pravdepodobne prispelo bambusové lešenie a ochranné siete. Tento typ lešenia je v Hongkongu stále povolený, hoci vláda už začiatkom roka avizovala jeho zákaz pri verejných projektoch z dôvodu bezpečnostných obáv. Úrady zároveň plánujú skontrolovať všetky bytové komplexy, na ktorých prebiehajú rozsiahle opravy. Ide o najsmrteľnejší požiar v Hongkongu od roku 1948, keď pri požiari skladu zahynulo 176 ľudí.
