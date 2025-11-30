Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Počet obetí požiaru v Hongkongu stúpol na 146

Hasiči zasahujú počas požiaru výškového obytného komplexu v mestskej štvrti Tchaj Po na severe Hongkongu. Foto: TASR/AP

Rozsiahly požiar vypukol v rezidenčnom komplexe Wang Fuk postavenom v roku 1983 v rámci programu dostupného bývania v stredu popoludní miestneho času.

Hongkong 30. novembra (TASR) - Na 146 stúpol počet obetí požiaru výškového bytového komplexu v štvrti Tchaj Pcho v Hongkongu po tom, čo záchranári našli ďalšie telá. Oznámila to v nedeľu tamojšia polícia. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.

Predstaviteľ polície novinárom na mieste tragédie povedal, že nezvestných je naďalej 100 ľudí. „Nemôžeme vylúčiť možnosť ďalších úmrtí,“ konštatoval.

Rozsiahly požiar vypukol v rezidenčnom komplexe Wang Fuk postavenom v roku 1983 v rámci programu dostupného bývania v stredu popoludní miestneho času. Požiar zúril viac ako 40 hodín v siedmich z ôsmich výškových blokov komplexu, v ktorom je takmer 2000 bytov a žilo v ňom 4643 ľudí. V piatok ráno hasičský zbor oznámil, že hasiace práce boli ukončené. Komplex prechádzal rekonštrukciou, preto bol obklopený bambusovým lešením a ochrannými sieťami.

Hongkongské orgány ešte v piatok uviedli, že pri požiari zahynulo 128 ľudí, nezvestných bolo približne 200 osôb.

Jednotka polície na identifikáciu obetí dosiaľ prehľadala štyri zo zasiahnutých budov, informuje AP.

V Hongkongu sa v sobotu začal trojdňový smútok za obete tohto požiaru. Podľa agentúry Reuters v nedeľu neďaleko zhoreného komplexu vzdalo hold obetiam viac ako tisíc ľudí.
