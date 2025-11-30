< sekcia Zahraničie
Počet obetí požiaru v Hongkongu stúpol na 146
Rozsiahly požiar vypukol v rezidenčnom komplexe Wang Fuk postavenom v roku 1983 v rámci programu dostupného bývania v stredu popoludní miestneho času.
Autor TASR
Hongkong 30. novembra (TASR) - Na 146 stúpol počet obetí požiaru výškového bytového komplexu v štvrti Tchaj Pcho v Hongkongu po tom, čo záchranári našli ďalšie telá. Oznámila to v nedeľu tamojšia polícia. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.
Predstaviteľ polície novinárom na mieste tragédie povedal, že nezvestných je naďalej 100 ľudí. „Nemôžeme vylúčiť možnosť ďalších úmrtí,“ konštatoval.
Rozsiahly požiar vypukol v rezidenčnom komplexe Wang Fuk postavenom v roku 1983 v rámci programu dostupného bývania v stredu popoludní miestneho času. Požiar zúril viac ako 40 hodín v siedmich z ôsmich výškových blokov komplexu, v ktorom je takmer 2000 bytov a žilo v ňom 4643 ľudí. V piatok ráno hasičský zbor oznámil, že hasiace práce boli ukončené. Komplex prechádzal rekonštrukciou, preto bol obklopený bambusovým lešením a ochrannými sieťami.
Hongkongské orgány ešte v piatok uviedli, že pri požiari zahynulo 128 ľudí, nezvestných bolo približne 200 osôb.
Jednotka polície na identifikáciu obetí dosiaľ prehľadala štyri zo zasiahnutých budov, informuje AP.
V Hongkongu sa v sobotu začal trojdňový smútok za obete tohto požiaru. Podľa agentúry Reuters v nedeľu neďaleko zhoreného komplexu vzdalo hold obetiam viac ako tisíc ľudí.
Predstaviteľ polície novinárom na mieste tragédie povedal, že nezvestných je naďalej 100 ľudí. „Nemôžeme vylúčiť možnosť ďalších úmrtí,“ konštatoval.
Rozsiahly požiar vypukol v rezidenčnom komplexe Wang Fuk postavenom v roku 1983 v rámci programu dostupného bývania v stredu popoludní miestneho času. Požiar zúril viac ako 40 hodín v siedmich z ôsmich výškových blokov komplexu, v ktorom je takmer 2000 bytov a žilo v ňom 4643 ľudí. V piatok ráno hasičský zbor oznámil, že hasiace práce boli ukončené. Komplex prechádzal rekonštrukciou, preto bol obklopený bambusovým lešením a ochrannými sieťami.
Hongkongské orgány ešte v piatok uviedli, že pri požiari zahynulo 128 ľudí, nezvestných bolo približne 200 osôb.
Jednotka polície na identifikáciu obetí dosiaľ prehľadala štyri zo zasiahnutých budov, informuje AP.
V Hongkongu sa v sobotu začal trojdňový smútok za obete tohto požiaru. Podľa agentúry Reuters v nedeľu neďaleko zhoreného komplexu vzdalo hold obetiam viac ako tisíc ľudí.