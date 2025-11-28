< sekcia Zahraničie
Počet obetí požiaru v Hongkongu už stúpol na 94
Autor TASR
Hongkong 28. novembra (TASR) - Záchranné práce v súvislosti s rozsiahlym požiarom v bytovom komplexe v Hongkongu pokračovali aj v piatok - tri dni po tom, ako vypukol. Tamojšie orgány informovali, že počet obetí tejto tragédie už stúpol na 94, píše TASR na základe správy agentúry DPA.
Podľa hasičského zboru utrpelo zranenia asi 80 ďalších osôb, vrátane niekoľkých hasičov, uviedli hongkonské médiá. Ukončenie pátracích a záchranných prác očakávajú hasiči v priebehu piatkového dopoludnia. Dúfajú, že dovtedy získajú prístup do všetkých postihnutých bytových domov v rezidenčnom komplexe.
Požiar vypukol v stredu popoludní a ide o najsmrteľnejší požiar v Hongkongu od roku 1948. Presná príčina jeho vzniku podľa DPA zatiaľ stanovená nebola.
K rozšíreniu požiaru však pravdepodobne prispelo bambusové lešenie a ochranné siete. Tento typ lešenia je v Hongkongu stále povolený, hoci vláda už začiatkom roka avizovala jeho zákaz pri verejných projektoch z dôvodu bezpečnostných obáv.
Polícia doposiaľ zadržala dvoch riaditeľov a technického konzultanta spoločnosti Prestige Construction, ktorá bola zmluvne poverená údržbou budov. Podľa agentúry Reuters sú podozriví z neúmyselného zabitia v dôsledku použitia nebezpečných materiálov.
