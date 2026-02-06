< sekcia Zahraničie
Počet obetí pri zosuvoch pôdy v Indonézii stúpol na 74
Autor TASR
Jakarta 6. februára (TASR) - Počet obetí veľkého zosuvu pôdy v Indonézii vzrástol na 74, uviedli v piatok úrady. Záchranári aj naďalej pokračujú v pátraní po nezvestných osobách. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Silný dážď spôsobil zosuv pôdy, ktorý 24. januára zasiahol horskú dedinu Pasirlangu v provincii Západná Jáva. Bahno tam zavalilo desiatky domov a stovky ľudí museli opustiť svoje obydlia.
Tisíce záchranárov za pomoci polície, armády a dobrovoľníkov, manuálne či s ťažkou technikou prehľadávali bahno a trosky. Miestny pátrací a záchranný úrad uviedol, že identifikovali približne 74 obetí. „Na zozname nezvestných osôb je stále mnoho obyvateľov, ktorých sa ešte nepodarilo nájsť,“ povedal šéf úradu.
„Hlavným problémom naďalej zostávajú poveternostné podmienky, keďže v oblasti pátrania je stále hustá hmla a dážď, čo výrazne ovplyvňuje viditeľnosť a bezpečnosť,“ povedal úradník.
Indonézske námorníctvo uviedlo, že medzi osobami, ktoré zasiahol zosuv pôdy v spomínanej dedine, bolo 23 členov vojenského personálu, ktorí tam absolvovali výcvik.
Vláda poukázala na vplyv straty lesov na intenzitu povodní a zosuvov pôdy na susednom ostrove Sumatra koncom minulého roka, pri ktorých prišlo o život približne 1200 ľudí. Vyše 240.000 ďalších zostalo bez domova.
Lesy pomáhajú absorbovať zrážky a stabilizovať pôdu svojimi koreňmi. Ich absencia zvyšuje náchylnosť oblastí na zosuvy pôdy. Takéto katastrofy sú bežné v rozsiahlom indonézskom súostroví počas obdobia dažďov, ktoré zvyčajne trvá od októbra do marca.
