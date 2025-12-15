< sekcia Zahraničie
Počet obetí prívalových povodní v Marokou stúpol na 37

Autor TASR
Casablanca 15. decembra (TASR) - Na najmenej 37 stúpol počet obetí povodní spôsobených prívalovými dažďami v marockej provincii Safí ležiacej na pobreží Atlantického oceánu, v pondelok to uviedlo tamojšie ministerstvo vnútra. TASR o tom píše podľa správy agentúry AP.
Úrady uviedli, že rozsiahly dážď a povodne cez noc poškodili približne 70 domov a podnikov. Voda tiež strhla niekoľko vozidiel. Miestne médiá informovali, že tamojšie školy zostanú tri dni zatvorené.
Mesto Safí, ktoré leží vyše 320 kilometrov od hlavného mesta Rabat, je dôležitým centrom pre kľúčové odvetvia rybárskeho priemyslu a baníctva v krajine. Obe odvetvia zamestnávajú tisíce ľudí, ktorí lovia, ťažia a spracúvajú komodity na export. V meste s viac ako 300.000 obyvateľmi sa nachádza veľký závod na spracovanie fosfátov.
Dažde spôsobili povodne a škody aj v iných častiach Maroka, vrátane severného mesta Tetouan a horského mestečka Tinerhir.
Po siedmich rokoch sucha, ktoré spôsobilo značný úbytok vody v najväčších vodných nádržiach, postihli Maroko silné dažde, v pohorí Atlas snežilo. Meteorológovia predpovedajú na utorok v celej krajine ďalšie výdatné dažde.
Minulý rok povodne v obvykle suchých horských a púštnych oblastiach zabili takmer dve desiatky ľudí v Maroku a Alžírsku.
