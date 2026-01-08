< sekcia Zahraničie
Počet obetí protestov v Iráne sa zvýšil na 45, tvrdia aktivisti
Autor TASR
Teherán 8. januára (TASR) - Iránska organizácia pre ľudské práva (IHRNGO) tvrdí, že počas pokračujúcich protestov v Iráne zabili bezpečnostné zložky najmenej 45 demonštrantov vrátane ôsmich mladistvých. V islamskej republike zároveň vo štvrtok došlo k rozsiahlemu výpadku internetového pripojenia, oznámila organizácia Netblocks, ktorá monitoruje kybernetickú bezpečnosť a správu internetu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Zo získaných dôkazov vyplýva, že rozsah represií je každým dňom násilnejší a rozsiahlejší, preto by OSN a medzinárodné spoločenstvo mali v rámci medzinárodného práva zasiahnuť, aby predišli masovému zabíjaniu protestujúcich, uviedla organizácia IHRNGO.
Iránske oficiálne médiá nateraz informovali o 21 mŕtvych počas protestov. Medzi týmito obeťami sú aj príslušníci bezpečnostných zložiek.
Iránske orgány počas najnovších protestov opäť obmedzili aj prístup na internet - napr. v provincii Kermánšáh na západe krajiny i i v ďalších častiach krajiny vrátane niektorých veľkých miest.
DPA pripustila, že odstávky internetu môžu súvisieť s výzvami na protesty, ktoré národu adresoval syn posledného iránskeho cisára Rezá Pahlaví.
Iránsky prezident Masúd Pezeškiján vo štvrtok vyzval na „maximálnu zdržanlivosť“ pri zvládaní už 12 dní trvajúcich protestov, ako aj na dialóg a vypočutie požiadaviek ľudu. „Je potrebné vyhnúť sa násilnému správaniu alebo donucovaniu,“ zdôraznil.
Súčasnú vlnu demonštrácií, ktoré vypukli 28. decembra, podnietil prudký pokles hodnoty iránskej meny. Protesty začali maloobchodníci v hlavnom meste Teherán, neskôr sa však rozšírili do iných oblastí islamskej republiky.
AFP tvrdí, že ide o najvážnejšie demonštrácie v Iráne od celoštátnych protestov v rokoch 2022–23, ktoré vyvolala smrť 22-ročnej Mahsy Amíníovej vo väzbe. Úrady ju zadržali pre údajné porušenie prísnych pravidiel obliekania žien.
