Počet obetí prudkých dažďov v Brazílii vzrástol na 84

Brazília 30. mája (TASR) - Na 84 stúpol počet obetí prudkých dažďov, ktoré na severovýchode Brazílie spôsobili zosuvy pôdy. Oznámil to v nedeľu guvernér brazílskeho štátu Pernambuco Paulo Câmara. TASR správu prevzala od agentúry DPA, ktorá o tom informovala v pondelok.



"Vieme, že poskytnúť pomoc v prvých hodinách je veľmi náročné. Teraz je to o tom, aby sme konali efektívne," uviedol Câmara.



"Hovoril som so všetkými starostami o tom, aby sme vytvorili plán krokov, ktoré v súčasnosti potrebujú podporu vlády," dodal guvernér. Zároveň oznámil, že na pomoc bude uvoľnených 100 miliónov brazílskych realov (19,6 milióna eur).



Úrady vyhlásil núdzový stav celkovo v 14 lokalitách obklopujúcich prístavné mesto Recife. Lejaky, ktoré spôsobili zosuvy pôdy, začali v stredu a len cez víkend v ich dôsledku zahynulo údajne 79 ľudí, uvádza DPA.



V okolí meste Recife napadlo za 24 hodín vyše 200 mililitrov zrážok. Stále je nezvestných 56 ľudí a svoje domovy muselo v dôsledku nepriaznivého počasia opustiť takmer 4000 ľudí.



"Aj keď nateraz prestalo pršať, v nasledujúcich dňoch očakávame viac výdatných dažďov. Takže je dôležité, aby sme zachovali ochranné opatrenia," uviedol brazílsky minister pre rozvoj regiónov Daniel Ferreira.