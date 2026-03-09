Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Počet obetí rozsiahlych povodní v Nairobi stúpol na najmenej 45

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Prívalové dažde zasiahli hlavné mesto Nairobi v piatok.

Autor TASR
Nairobi 9. marca (TASR) - V dôsledku lokálnych povodní po prívalových dažďoch prišlo v Keni o život najmenej 45 ľudí. Vyše dvetisíc ľudí muselo zároveň v dôsledku nepriaznivého počasia opustiť svoje domovy, oznámila v pondelok miestna polícia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Prívalové dažde zasiahli hlavné mesto Nairobi v piatok. Polícia už na druhý deň oznámila, že zahynulo najmenej 23 ľudí. Policajný hovorca následne v pondelok pre agentúru AFP uviedol, že počet obetí stúpol na 45 a počet vysídlených obyvateľov je v súčasnosti viac ako 2200.

„Rieky sa vyliali z korýt, keďže neustále pršalo a voda, ktorá so sebou odplavila niekoľko áut, sa dostala aj do našich obchodov a zničila majetok mnohých ľudí,“ povedal jeden zo svedkov katastrofy.

Obyvatelia hlavného mesta zároveň vyjadrili nespokojnosť s guvernérom mesta Johnsonom Sakajom, ktorý pri nástupe do úradu v roku 2022 prisľúbil, že sa bude zaoberať odvodňovacou a cestnou infraštruktúrou.

Vedci dlhodobo varujú pred tým, že klimatické zmeny spôsobené človekom zvyšujú pravdepodobnosť, dĺžku a závažnosť extrémnych poveternostných javov, ako sú prívalové dažde.
.

