Počet obetí ruského raketového útoku stúpol na 8, zranených je 27
Kyjev 20. decembra (TASR) - Na najmenej osem stúpol počet obetí piatkového ruského raketového útoku na infraštruktúru v okolí ukrajinského čiernomorského prístavu Odesa. Úrady tiež hlásia najmenej 27 zranených. TASR o tom informuje podľa správy agentúr AFP a AP.
Niektorí zo zranených sa v čase útoku nachádzali v autobuse v epicentre výbuchu, uviedla v sobotu ukrajinská záchranná služba vo svojom príspevku na sociálnej sieti Telegram. Na parkovisku následne začali horieť nákladné autá a poškodené boli aj osobné vozidlá.
Ruské ministerstvo obrany v sobotu ráno uviedlo, že v predchádzajúci deň zasiahlo bližšie nešpecifikovanú „dopravnú a skladovú infraštruktúru využívanú ukrajinskými ozbrojenými silami“, spolu s energetickými zariadeniami a objektami zásobujúcimi vojnové úsilie Kyjeva.
Rusko v posledných týždňoch zintenzívnilo paľbu v tejto dôležitej pobrežnej oblasti po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin pohrozil odvetou za sériu ukrajinských útokov na tankery prepravujúce ruskú ropu.
Ukrajina v piatok oznámila, že v neutrálnych vodách Stredozemného mora zasiahla ďalší z moskovských tankerov „tieňovej flotily“, ktoré porušujú sankcie. Išlo o prvý dronový útok Kyjeva na ruský tanker v Stredozemnom mori počas takmer štvorročnej vojny. Kyjev začiatkom tohto mesiaca zaútočil na podobné plavidlá v Čiernom mori.
Podľa sobotňajšieho vyhlásenia generálneho štábu ukrajinskej armády zasiahli jej drony v rámci ďalšieho nočného útoku ruskú vojenskú hliadkovú loď Ochotnik, ruskú vrtnú plošinu na ropnom a plynovom poli Filanovsky, ako aj ďalšie zariadenia. Rozsah škôd dosiaľ nie je známy.
Podľa dostupných informácií spomínaná plošina patrí ruskej sankciovanej ropnej spoločnosti Lukoil. „Plošina zabezpečuje ťažbu ropy a plynu a podieľa sa na zásobovaní ozbrojených síl ruského agresora,“ uvádza sa tiež v správe.
Putin začiatkom decembra vyhlásil, že Rusko rozšíri útoky na ukrajinské prístavy a pohrozil, že mu úplne zablokuje prístup k moru, ak bude pokračovať v útokoch na tankery.
Piatkový útok sa odohral v čase zvýšeného diplomatického úsilia o ukončenie vojny, keď sa americkí, ukrajinskí a európski predstavitelia zišli na ďalšom kole rokovaní v Miami.
