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Počet obetí ruského útoku na Komyšuvachu sa zvýšil

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Záchranári nesú telo osoby, ktorá zahynula po ruskom útoku na školu v obci Komyšuvacha v pondelok 2. novembra 2026. Foto: TASR/AP

Rusko podniklo útok na Komyšuvachu v pondelok, iba niekoľko hodín po skončení lokálneho humanitárneho prímeria v Oleškách v Chersonskej oblasti.

Autor TASR
Kyjev 6. novembra (TASR) - Počet obetí ruského útoku na mestečko Komyšuvacha v Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny sa zvýšil na 53, oznámil v piatok úradujúci gubernátor Mychajlo Semikin. Ide podľa agentúry Reuters o jeden z najsmrteľnejších úderov na civilistov v tomto roku. Informuje o tom TASR.

Rusko podniklo útok na Komyšuvachu v pondelok, iba niekoľko hodín po skončení lokálneho humanitárneho prímeria v Oleškách v Chersonskej oblasti. Jeho jednotky podľa ukrajinských predstaviteľov najprv zhodili letecké bomby na budovu miestnej školy, keď sa tam ľudia schádzali, aby si vyzdvihli humanitárnu pomoc, a neskôr zaútočili ďalšími bombami na úkryt.

Ukrajinská záchranná služba krátko pred oznámením oblastného gubernátora podľa Reuters v piatok informovala, že počet obetí útoku sa zvýšil na 50. Semikin na sieti Telegram uviedol, že záchranné a pátracie operácie pokračujú už piatym dňom. Podľa záchranárov ich komplikujú náročné podmienky a neustála hrozba opätovných ruských úderov.
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