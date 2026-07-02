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Počet obetí ruských útokov na Kyjev stúpol na 21
Kyjevské metro oznámilo, že v noci sa do jeho podzemných staníc nahrnulo približne 52.000 ľudí vrátane asi 4500 detí, čo je najviac za posledné roky.
Autor TASR
Kyjev 2. júla (TASR) - Dosiaľ najväčší ruský útok na ukrajinskú metropolu Kyjev má už 21 obetí a ďalších 86 ľudí bolo zranených, uviedli vo štvrtok popoludní záchranári. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prisľúbil odvetu, píše TASR na základe správ agentúr AFP a DPA.
Záchranári pokračujú v pátraní po preživších a telách obetí v troskách bytových domov. Ich počet preto môže ešte v najbližších hodinách opäť narásť. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vyhlásil, že údery boli vedené výlučne na vojenské ciele alebo na ciele, ktoré sú spojené s armádou.
Rusko podľa Zelenského v noci zaútočilo na Ukrajinu s vyše 70 raketami a takmer 500 dronmi. Primátor Kyjeva Vitalij Kličko na Telegrame oznámil, že na piatok 3. júla bude v hlavnom meste vyhlásený deň smútku na pamiatku obetí „najmasívnejšieho útoku“ Ruska.
Kyjevské metro oznámilo, že v noci sa do jeho podzemných staníc nahrnulo približne 52.000 ľudí vrátane asi 4500 detí, čo je najviac za posledné roky. Popri koľajniciach si niektorí postavili stany alebo ležali na nafukovacích matracoch a kempingových stoličkách.
Šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová v reakcii na ruské útoky na obytné budovy v Kyjeve oznámila, že navrhne nové sankcie voči „subjektom podporujúcim vojensko-priemyselné odvetvie Ruska“.
Záchranári pokračujú v pátraní po preživších a telách obetí v troskách bytových domov. Ich počet preto môže ešte v najbližších hodinách opäť narásť. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vyhlásil, že údery boli vedené výlučne na vojenské ciele alebo na ciele, ktoré sú spojené s armádou.
Rusko podľa Zelenského v noci zaútočilo na Ukrajinu s vyše 70 raketami a takmer 500 dronmi. Primátor Kyjeva Vitalij Kličko na Telegrame oznámil, že na piatok 3. júla bude v hlavnom meste vyhlásený deň smútku na pamiatku obetí „najmasívnejšieho útoku“ Ruska.
Kyjevské metro oznámilo, že v noci sa do jeho podzemných staníc nahrnulo približne 52.000 ľudí vrátane asi 4500 detí, čo je najviac za posledné roky. Popri koľajniciach si niektorí postavili stany alebo ležali na nafukovacích matracoch a kempingových stoličkách.
Šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová v reakcii na ruské útoky na obytné budovy v Kyjeve oznámila, že navrhne nové sankcie voči „subjektom podporujúcim vojensko-priemyselné odvetvie Ruska“.