< sekcia Zahraničie
Počet obetí ruských útokov na Ukrajine stúpol na najmenej 14
Autor TASR,aktualizované
Kyjev 16. apríla (TASR) - Útoky ruskej armády na Ukrajine v noci na štvrtok si vyžiadali najmenej 14 obetí. S odvolaním sa na ukrajinské úrady o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.
Pri raketových a dronových útokoch na juhoukrajinské prístavné mesto Odesa zahynulo sedem ľudí, uviedol v príspevku na sieti Telegram šéf vojenskej správy oblasti Serhij Lysak.
Podľa neho Odesa v noci na štvrtok zažila niekoľko vĺn útokov. Okrem obetí na životoch po nich úrady evidujú aj najmenej 11 zranených.
Útoky na hlavné mesto Kyjev si vyžiadali najmenej päť obetí vrátane 12-ročného dieťaťa, uviedla Štátna záchranná služba Ukrajiny citovaná britskou stanicou BBC. Ďalších minimálne 45 ľudí utrpelo zranenia rôzneho stupňa závažnosti. V meste vznikli aj veľké materiálne škody na komerčných a bytových budovách.
Ďalší dvaja ľudia zahynuli v stredoukrajinskom meste Dnipro, uviedol šéf regionálnej správy Oleksandr Hanža. Doplnil, že medzi zranenými sú najmenej dve deti vo veku 18 mesiacov a troch rokov.
Ukrajinské letectvo tvrdí, že za uplynulých 24 hodín zneškodnilo 31 ruských rakiet a 636 dronov. „Počas tohto obdobia nepriateľ podnikol dve vlny kombinovaných útokov na ukrajinské územie,“ uviedlo v príspevku na Telegrame.
Na ruskej strane zahynuli najmenej dve deti v južnom Krasnodarskom kraji, oznámil miestny gubernátor Veniamin Kondratiev. „Teroristický dronový útok na obytné budovy v Tuapse si vyžiadal životy dvoch maloletých vo veku päť a 14 rokov,“ napísal na Telegrame.
