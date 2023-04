Počet obetí sekty v Keni stúpol na najmenej 98; sú medzi nimi i deti

Nairobi 27. apríla (TASR) — Na najmenej 98 stúpol počet obetí náboženskej sekty v Keni, ktorých telá polícia exhumovala z plytkých hrobov v lese. Ani tento počet však podľa miestnych predstaviteľov nemusí byť konečný. Vo štvrtok o tom informovala agentúra AFP.



Polícia uviedla, že v rozsiahlej 325-hektárovej lesnej oblasti Shakahola neďaleko pobrežného mesta Malindi stále pátra nielen po ďalších telesných pozostatkoch, ale i po prípadných preživších prívržencoch sekty, ktorej vodca Makenzie Nthenge im prisľúbil, že ak prestanú jesť, "stretnú sa s Ježišom".



Nthenge sa vydal do rúk polície v marci po tom, čo dve deti vyhladovali na smrť ich rodičia. Nthengeho neskôr prepustili na kauciu vo výške 100.000 kenských šilingov (približne 678 eur).



Miestne úrady uviedli, že do stredy sa podarilo objaviť 39 preživších, ktorí boli prevezení do nemocnice v Malindi. Regionálna pobočka Červeného kríža však v oblasti eviduje viac ako 300 nezvestných vrátane 150 maloletých. Ide najmä o občanov Kene, ale i Tanzánie a Nigérie.



Podľa nemenovaného zdroja z prostredia vyšetrovania patrí množstvo z exhumovaných telesných pozostatkov deťom. Tento fakt podporuje teórie o taktikách sekty, ktorá údajne nútila rodičov, aby nechali svoje deti vyhladovať ako prvé. Po nich mali nasledovať ženy a napokon muži.



Agentúra AFP pripomína, že kenská vláda v súvislosti s touto udalosťou vyzýva na prísnejšiu kontrolu náboženských organizácií. Aj kenský minister vnútra Kithure Kindiki, ktorý v utorok miesto nájdenia pozostatkov navštívil, prípad opísal ako "jasné zneužitie ľudského práva na slobodu vyznania zakotveného v ústave". Dodal, že dôkazy v súčasnosti stačia na to, aby bol Nthenge obvinený z terorizmu.