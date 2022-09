Počet obetí silného zemetrasenia na juhozápade Číny vzrástol na 74

Peking 7. septembra (TASR) - Počet obetí pondelkového zemetrasenia na juhozápade Číny stúpol na 74, zranenia utrpelo vyše 250 ľudí a stále je nezvestných ešte 26 osôb. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Zemetrasenie s magnitúdou 6,8 v pondelok zasiahlo hornatú oblasť v provincii S'-čchuan, ktorá leží na okraji Tibetskej náhornej plošiny, kde do seba narážajú indická a eurázijská tektonická platňa a vznikajú tak početné zemetrasenia.



Išlo o najsilnejšie zemetrasenie v tejto oblasti od roku 2017. Spôsobilo zosuvy pôdy, zničilo niekoľko budov, poškodilo miestnu infraštruktúru a narušilo dodávky elektrickej energie. Po zemetrasení bolo zaznamenaných najmenej 13 dotrasov s magnitúdou 3,0 a viac. Podľa čínskych médií zahynulo 34 ľudí v mestečku Ja-an a ďalších 40 v susednej prefektúre Kan-c'.



Vyše 21.000 ľudí bolo evakuovaných z oblastí náchylných na zosuvy pôdy, keď čo prudké dažde spôsobili obavy zo vzniku ďalších zosuvov. Podľa čínskeho meteorologického ústavu bude v oblasti silno pršať až do štvrtka.



Záchranárom sa v stredu podarilo vyčistiť a sprejazdniť cesty vedúce do miest ležiacich blízko epicentra zemetrasenia. Úrady tiež hlásili, že dodávky elektrickej energie sa podarilo obnoviť do vyše 22.000 domácností.



Peking v pondelok uviedol, že do provincie S'-čchuan vyslal špeciálny tím, ktorý vedie záchranné akcie. Podľa čínskych médií bolo pritom do oblasti v rámci reakcie na núdzovú situáciu vyslaných vyše 6500 ľudí.