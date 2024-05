Počet obetí silných dažďov a záplav v Brazílii stúpol na najmenej 100

Porto Alegre 8. mája (TASR) – Na najmenej 100 sa zvýšil počet obetí silných dažďov a záplav, ktoré v posledných dňoch zasiahli juh Brazílie. Oznámila v stredu miestna civilná ochrana, ktorá eviduje 128 nezvestných. TASR o tom informuje na základe agentúry Reuters.



Záplavy v štáte Rio Grande do Sul zničili mosty a budovy, premenili ulice na rieky a vyhnali z domovov viac ako 163.000 ľudí.



Najjužnejší brazílsky štát na hranici s Uruguajom a Argentínou sa pripravuje na ďalšie dažde. Podľa brazílskeho centra pre prírodné pohromy by sa mali začať v priebehu stredy a hoci nebudú také výdatné ako v minulých dňoch, na mnohých miestach sú hladiny stále vysoké a pôda nasiaknutá vodou. Meteorológovia preto varovali pred novými vážnymi záplavami.



Vládni predstavitelia zopakovali, že pomoc pre Rio Grande do Sul prichádza. Federálna vláda plánuje čoskoro oznámiť úvery na pomoc firmám, poľnohospodárom, mestám i štátnej vláde. Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva zdôraznil, že presný rozsah záplav bude známy, až keď sa hladiny vôd vrátia do normálu.



Z údajov civilnej ochrany vyplýva, že silné dažde a povodne postihli 417 zo 497 obcí v štáte Rio Grande do Sul.