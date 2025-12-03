< sekcia Zahraničie
Počet obetí smrtiaceho cyklónu na Srí Lanke stúpol na 465
Autor TASR
Kolombo 3. decembra (TASR) — Počet obetí zosuvov pôdy a povodní na Srí Lanke spôsobených cyklónom Ditwah stúpol najmenej na 465, oznámili v stredu miestne úrady s tým, že ďalších 366 ľudí je nezvestných. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Generálny komisár pre základné služby, ktorý vedie rozsiahle záchranné práce, povedal, že vláda poskytne každej rodine 25.000 rupií (70 eur) na čistiace práce, zatiaľ čo tí, ktorí prišli o svoje domovy, dostanú až 2,5 milióna rupií (7000 eur).
Podľa komisára bude na obnovu obytných budov, priemyselných podnikov a ciest potrebných v prepočte približne šesť miliárd eur.
Prezident Anura Kumara Disanajake uviedol, že zahraničná pomoc je nevyhnutná na financovanie obnovy, pretože krajina sa stále zotavuje z najhoršej ekonomickej krízy za posledné tri roky.
Srí Lanka vyhlásila v apríli 2022 štátny bankrot vo výške takmer 40 miliárd eur po tom, čo sa jej minuli devízové rezervy na financovanie aj tých najdôležitejších dovozov, ako sú potraviny, palivá a lieky.
Krajina následne získala od Medzinárodného menového fondu (MMF) záchrannú pôžičku vo výške 2,49 miliardy eur a ekonomika krajiny sa odvtedy stabilizovala. Podľa MMF však Srí Lanka musí pokračovať v reformách vrátane úsporných opatrení.
Kríza v roku 2022 viedla k mesiacom protestov, ktoré donútili vtedajšieho prezidenta Gotabaju Radžapaksu odstúpiť z funkcie.
