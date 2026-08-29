< sekcia Zahraničie
POČET OBETÍ STÁLE STÚPA: Mŕtvych v Nepále je už minimálne 633
Počet nezvestných cudzincov zostáva na úrovni 517.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Káthmandu 29. augusta (TASR) - Počet obetí po prívalových povodniach v Nepále a v Tibete stúpol na minimálne 633. Takmer 3000 ľudí je nezvestných. V sobotu o tom informovali tamojšie úrady. TASR o tom píše podľa správ agentúr AFP, AP a DPA.
Nepál v sobotu oznámil, že počet obetí dosiahol 626 ľudí, pričom ďalších 2426 ľudí vrátane stoviek cudzincov je nezvestných.
Za hranicami v Tibete, ktorý je pre zahraničných novinárov z veľkej časti nedostupný, zahynulo sedem ľudí a 554 zostáva nezvestných, informovala v sobotu ráno čínska tlačová agentúra Sinchua. Úrady tiež uviedli, že z Tibetu evakuovali 555 uviaznutých turistov a 499 čínskych obyvateľov.
Indické úrady zase informovali, že z riek tečúcich z Nepálu vytiahli sedem tiel, ktoré sú pravdepodobne obeťami povodní.
Počet nezvestných cudzincov zostáva na úrovni 517.
Hľadanie nezvestných v sobotu sťažovali obavy z ďalších povodní v postihnutých oblastiach.
Príval ľadu a blata spôsobil vznik obrovských jazier a jedna z týchto vodných plôch sa stala priamou hrozbou pre záchranárov, ktorí prehľadávajú región v snahe nájsť zvyšných preživších.
V Tibete, kde sú čínske úrady jediným zdrojom informácií, Peking pozastavil záchrannú operáciu v najviac postihnutej oblasti Gyirong pre riziko nových záplav. Neskôr však oznámil, že hrozba pominula.
Nepál v sobotu oznámil, že počet obetí dosiahol 626 ľudí, pričom ďalších 2426 ľudí vrátane stoviek cudzincov je nezvestných.
Za hranicami v Tibete, ktorý je pre zahraničných novinárov z veľkej časti nedostupný, zahynulo sedem ľudí a 554 zostáva nezvestných, informovala v sobotu ráno čínska tlačová agentúra Sinchua. Úrady tiež uviedli, že z Tibetu evakuovali 555 uviaznutých turistov a 499 čínskych obyvateľov.
Indické úrady zase informovali, že z riek tečúcich z Nepálu vytiahli sedem tiel, ktoré sú pravdepodobne obeťami povodní.
Počet nezvestných cudzincov zostáva na úrovni 517.
Hľadanie nezvestných v sobotu sťažovali obavy z ďalších povodní v postihnutých oblastiach.
Príval ľadu a blata spôsobil vznik obrovských jazier a jedna z týchto vodných plôch sa stala priamou hrozbou pre záchranárov, ktorí prehľadávajú región v snahe nájsť zvyšných preživších.
V Tibete, kde sú čínske úrady jediným zdrojom informácií, Peking pozastavil záchrannú operáciu v najviac postihnutej oblasti Gyirong pre riziko nových záplav. Neskôr však oznámil, že hrozba pominula.