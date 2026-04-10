Počet obetí stredajších útokov Izraela v Libanone stúpol na 357

Na snímke príslušníci libanonskej civilnej ochrany hľadajú obete v troskách budovy, ktorú deň predtým zničil izraelský letecký útok v centre Bejrútu v Libanone 9. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Konflikt medzi Izraelom a militantným hnutím Hizballáh si od svojho vypuknutia 2. marca vyžiadal už 1953 obetí a 6303 zranených.

Bejrút 10. apríla (TASR) - Počet obetí stredajších útokov Izraela na ciele v Libanone dosiahol 357. Zranenia utrpelo ďalších najmenej 1223 ľudí, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Počet obetí stále nie je konečný z dôvodu prebiehajúceho odstraňovania sutín a prítomnosti veľkého množstva ľudských pozostatkov,“ uviedlo ministerstvo. Predchádzajúca bilancia bola 303 mŕtvych a 1150 zranených.

Konflikt medzi Izraelom a militantným hnutím Hizballáh si od svojho vypuknutia 2. marca vyžiadal už 1953 obetí a 6303 zranených. Libanonský premiér Nawáf Salám v reakcii na izraelské útoky vyhlásil štvrtok za národný deň smútku.

Izraelská armáda tvrdí, že pri stredajších útokoch v Libanone zabila najmenej 180 militantov z proiránskeho hnutia Hizballáh.
Neprehliadnite

VIDEO: Tomáš: O prídavok na dieťa by mal rodič prísť pri záškoláctve

V Pezinku cez víkend zaznejú bicie, divákov priláka aj Martin Valihora

Slnko v sieti: Najlepším filmom je Otec, najdekorovanejšia Potopa

Stav ohrozenia v ústave možno nebude