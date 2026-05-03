Počet obetí streľby na škole v meste Kahramanmaras stúpol na desať
V stredu 15. apríla 14-ročný žiak ôsmej triedy vo svojej škole v meste Kahramanmaras zabil osem spolužiakov a učiteľa.
Ankara 3. mája (TASR) - Viac ako dva týždne po streľbe na škole v meste Kahramanmaras na juhovýchode Turecka stúpol počet obetí na desať. Na následky poranení zomrelo v nedeľu v nemocnici jedenásťročné dievča, píše TASR podľa správy agentúry DPA.
V stredu 15. apríla 14-ročný žiak ôsmej triedy vo svojej škole v meste Kahramanmaras zabil osem spolužiakov a učiteľa. O život prišiel aj strelec, ale stále nie je známe, či ho zabila polícia alebo spáchal samovraždu. Motív útoku zostáva nejasný.
Deň predtým utrpelo pri streľbe na strednej škole v neďalekom meste Šanliurfa zranenia najmenej 16 ľudí. Útočil bývalý študent, ktorý potom spáchal samovraždu.
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v reakcii uviedol, že jeho vláda predstaví rozsiahle opatrenia vrátane obmedzení vlastníctva zbraní. Bezpečnosť na školách bude podľa jeho slov jednou z hlavných priorít vlády.
