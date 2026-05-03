Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 3. máj 2026Meniny má Galina
< sekcia Zahraničie

Počet obetí streľby na škole v meste Kahramanmaras stúpol na desať

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

V stredu 15. apríla 14-ročný žiak ôsmej triedy vo svojej škole v meste Kahramanmaras zabil osem spolužiakov a učiteľa.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Ankara 3. mája (TASR) - Viac ako dva týždne po streľbe na škole v meste Kahramanmaras na juhovýchode Turecka stúpol počet obetí na desať. Na následky poranení zomrelo v nedeľu v nemocnici jedenásťročné dievča, píše TASR podľa správy agentúry DPA.

V stredu 15. apríla 14-ročný žiak ôsmej triedy vo svojej škole v meste Kahramanmaras zabil osem spolužiakov a učiteľa. O život prišiel aj strelec, ale stále nie je známe, či ho zabila polícia alebo spáchal samovraždu. Motív útoku zostáva nejasný.

Deň predtým utrpelo pri streľbe na strednej škole v neďalekom meste Šanliurfa zranenia najmenej 16 ľudí. Útočil bývalý študent, ktorý potom spáchal samovraždu.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v reakcii uviedol, že jeho vláda predstaví rozsiahle opatrenia vrátane obmedzení vlastníctva zbraní. Bezpečnosť na školách bude podľa jeho slov jednou z hlavných priorít vlády.
.

Neprehliadnite

Premiér: Je našou povinnosťou ďalej tlačiť na rast minimálnej mzdy

SENIČOVÁ: Na európskom šampionáte je to úplne iný pocit

KURIOZITA NA LETISKU:Zatkli ženu s 30 korytnačkami prilepenými na tele

NS SR POTVRDIL 21 ROKOV VÄZENIA PRE J. CINTULU ZA ATENTÁT NA PREMIÉRA