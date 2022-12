Počet obetí streľby v kaviarni v Taliansku sa zvýšil na štyri

Rím 14. decembra (TASR) - Počet obetí nedeľňajšej streľby v kaviarni v Ríme sa zvýšil na štyri po tom, ako v utorok svojim zraneniam podľahla 50-ročná žena Fabiana De Angelisová. TASR správu prevzala v stredu z agentúry ANSA.



Podozrivý strelec Claudio Campiti medzičasom absolvoval predbežné vypočutie pred sudcom. Na otázky o dôležitých bodoch útoku však neodpovedal.



Campiti začal strieľať na stretnutí vlastníkov bytov v kaviarni v rímskej štvrti Fidene. Tri osoby prišli o život a ďalšie štyri boli prevezené do nemocnice. Polícia útočníka zadržala.



Jednou z obetí bola aj 50-ročná Nicoletta Golisanová, ktorá bola priateľkou talianskej premiérky Giorgie Meloniovej. Ďalšie dve obete boli Sabina Sperandiová a Elisabetta Silenziová.



Campiti mal už minulosti opakované spory so susedmi, uviedol jeden zo svedkov pre talianske médiá. Viackrát tiež žiadal o povolenie na držanie zbrane, úrady mu to však zamietli. Zbraň, ktorou v nedeľu strieľal, údajne pochádzala zo strelnice.