Počet obetí streľby v Kyjeve stúpol na sedem
Autor TASR
Kyjev 20. apríla (TASR) - Počet obetí sobotňajšej streľby v Kyjeve sa zvýšil na sedem, po tom ako jeden z postrelených mužov svojim zraneniam podľahol. S odvolaním sa na kyjevského primátora Vitalija Klička o tom v pondelok informovali agentúra Reuters a spravodajský server Meduza, píše TASR.
„Obeť sa nachádzala v kritickom stave. Lekári bojovali o jej život, ale bohužiaľ sa im ju nepodarilo zachrániť,“ povedal Kličko. Hospitalizovaných zostáva stále sedem zranených vrátane jedného dieťaťa. Štyria z nich sú na jednotke intenzívnej starostlivosti.
Páchateľom útoku bol 58-ročný muž, ktorý v sobotu 18. apríla začal strieľať na okoloidúcich v kyjevskom Holosijivskom okrese a následne v supermarkete zadržiaval rukojemníkov. Pri zásahu bezpečnostných zložiek bol útočník zastrelený.
Prokuratúra začala tento prípad vyšetrovať pre podozrenie zo spáchania teroristického činu. Vyšetrovatelia zároveň preverujú aj postup policajných hliadok, ktoré počas streľby z miesta incidentu ušli a nechali zranených bez pomoci. Motív streľby zatiaľ ukrajinská polícia nezverejnila.
Reuters podotkol, že takéto incidenty sú na Ukrajine mimoriadne zriedkavé. Podľa ministra vnútra Ihora Klymenka však útok v Kyjeve vyvolal otázky o práve občanov na sebaobranu, ako aj o tom, ako sa útočníkovi podarilo získať povolenie na držbu zbrane.
Ukrajinská generálna prokuratúra uviedla, že páchateľ útoku sa narodil v Moskve. Podľa zistení médií sa volal Dmitrij Vasiľčenko, ktorý mal ukrajinské občianstvo. Polícia spresnila, že do roku 2005 slúžil v armádnych logistických jednotkách v juhoukrajinskej Odeskej oblasti a od roku 2017 žil v meste Bachmut v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Kedy sa presťahoval do Kyjeva, nie je známe.
