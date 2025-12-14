< sekcia Zahraničie
Počet obetí streľby v Sydney stúpol už na 16
Incident sa odohral na pláži Bondi okolo 18.45 h miestneho času (8.45 h SEČ), keď dvaja strelci zaútočili na ľudí oslavujúcich židovský sviatok Chanuka.
Autor TASR
Sydney 14. decembra (TASR) - Počet obetí nedeľnej streľby na pláži Bondi v austrálskom Sydney stúpol na 16, oznámila polícia štátu Nový Južný Wales na platforme X. Ďalších 40 ľudí zostáva v nemocnici, informuje TASR podľa televízie Sky News.
Polícii sa podarilo zastreliť jedného z útočníkov, zatiaľ čo druhého zadržala. Mladšieho z dvojice identifikovali úrady ako Návida Akrama. Totožnosť staršieho strelca známa nie je.
Polícia v Novom Južnom Walese incident vyšetruje ako teroristický útok, ktorý bol namierený proti židovskej komunite v Sydney.
