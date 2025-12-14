Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 14. december 2025Meniny má Branislava a Bronislava
< sekcia Zahraničie

Počet obetí streľby v Sydney stúpol už na 16

.
Záchranári a ľudia sa zhromaždili na miesto, kde došlo k streľbe na pláži Bondi v Sydney v nedeľu 14. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Incident sa odohral na pláži Bondi okolo 18.45 h miestneho času (8.45 h SEČ), keď dvaja strelci zaútočili na ľudí oslavujúcich židovský sviatok Chanuka.

Autor TASR
Sydney 14. decembra (TASR) - Počet obetí nedeľnej streľby na pláži Bondi v austrálskom Sydney stúpol na 16, oznámila polícia štátu Nový Južný Wales na platforme X. Ďalších 40 ľudí zostáva v nemocnici, informuje TASR podľa televízie Sky News.

Incident sa odohral na pláži Bondi okolo 18.45 h miestneho času (8.45 h SEČ), keď dvaja strelci zaútočili na ľudí oslavujúcich židovský sviatok Chanuka.

Polícii sa podarilo zastreliť jedného z útočníkov, zatiaľ čo druhého zadržala. Mladšieho z dvojice identifikovali úrady ako Návida Akrama. Totožnosť staršieho strelca známa nie je.

Polícia v Novom Južnom Walese incident vyšetruje ako teroristický útok, ktorý bol namierený proti židovskej komunite v Sydney.
.

Neprehliadnite

RENNEROVÁ: Alergická astma sa nedá vyliečiť, cieľom je remisia

HRABKO: Dohoda českého prezidenta s víťazom volieb má nádych elegancie

Začína platiť nový vlakový grafikon, ZSSK posilňuje vyťažené linky

Premiér:Ak EÚ nebude rešpektovať suverénnu politiku, tradície, „skape“