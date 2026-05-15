Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 15. máj 2026Meniny má Žofia
< sekcia Zahraničie

Počet obetí štvrtkových útokov na Kyjev narástol na najmenej 21

.
Záchranári vynášajú telo miestneho obyvateľa, ktorý zahynul po tom, čo ruská raketa zasiahla obytný dom počas masívneho útoku ruskej armády v ukrajinskej metropole Kyjev vo štvrtok 14. mája 2026. Foto: TASR/AP

Ukrajinské letectvo vo štvrtok uviedlo, že Rusko cez noc zaútočilo na Ukrajinu, a hlavne na Kyjev, celkom 675 dronmi a 56 raketami.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev 15. mája (TASR) - Rusko v noci na štvrtok útočilo na ukrajinský Kyjev stovkami dronov a desiatkami rakiet. Údery si podľa piatkového vyhlásenia záchranárov dosiaľ vyžiadali najmenej 21 obetí vrátane troch detí, píše TASR na základe správy agentúry AFP.

Pri ruskom útoku na Kyjev v noci 14. mája zomrelo 21 ľudí vrátane troch detí. Záchranári nepretržite odstraňujú trosky a pátrajú po ľuďoch v budove v Darnyckom rajóne,“ napísala na sociálnej sieti Telegram ukrajinská štátna záchranná služba. Počet obetí bol predtým stanovený na 16.

Ukrajinské letectvo vo štvrtok uviedlo, že Rusko cez noc zaútočilo na Ukrajinu, a hlavne na Kyjev, celkom 675 dronmi a 56 raketami. Protivzdušná obrana údajne zachytila väčšinu z nich.

Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského bolo v hlavnom meste poškodených 20 objektov vrátane domov, školy, veterinárnej kliniky a ďalšej civilnej infraštruktúry. Kyjevský primátor Vitalij Kličko oznámil, že piatok bude v Kyjeve dňom smútku na pamiatku obetí poslednej vlny útokov.

Minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v príspevku na sieti X napísal, že v reakcii na letecký útok na Kyjev a jeho okolie Ukrajina iniciuje zvolanie Bezpečnostnej rady OSN.

Ukrajina v uplynulých dňoch čelila jednej z najintenzívnejších vĺn ruských útokov za posledné obdobie. Ruská armáda pri takýchto operáciách zvyčajne kombinuje drony a rakety dlhého doletu. Ukrajinská strana tvrdí, že Rusko zasiahlo objekty civilnej infraštruktúry vrátane bytových domov, škôl a zdravotníckych zariadení. Rusko deklarovalo, že cieli výhradne na vojenské a logistické objekty.
.

Neprehliadnite

Prezident: Útok blízko hraníc SR potvrdil urgentnosť témy zmeny zákona

VIEDLI SR NA MS: Od Šuplera po Országha - vizitky šéftrénerov SR

LEGENDY: Najlepší na postoch - 6 Slovákov, vlani Genoni či Pastrňák

Najproduktívnejší hráči MS: Produktivitu ovládli aj Šatan a Pálffy