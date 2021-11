Počet obetí tlačenice na hudobnom festivale v Houstone stúpol na desať

Houston 15. novembra (TASR) – Na desať sa v nedeľu zvýšil počet obetí tlačenice, ku ktorej došlo 5. novembra počas hudobného festivalu Astroworld v meste Houston v americkom štáte Texas. Stalo sa tak po tom, čo v tamojšej detskej nemocnici podľahol svojim zraneniam deväťročný chlapec z Dallasu, informovala agentúra AP s odvolaním sa na právnika jeho rodiny.



Chlapec je najmladšou obeťou tlačenice medzi fanúšikmi, ktorá nastala počas vystúpenia headlinera festivalu, rapera Travisa Scotta. Po prevoze do nemocnice ho s vážnymi zraneniami uviedli do umelej kómy.



Pred prepuknutím paniky sedel chlapec svojmu otcovi na pleciach. V tlačenici stratil jeho otec vedomie. Dieťa utrpelo vážne poškodenie mozgu, obličiek a pečene. Jeho rodina podala žalobu na Scotta a organizátora festivalu, spoločnosť Live Nation, a požaduje odškodné najmenej milión dolárov.



Ostatné obete tlačenice mali od 14 do 27 rokov. Na mieste ošetrili približne 300 ľudí a 13 hospitalizovali.



Vyšetrovatelia z houstonskej polície a hasičského zboru uviedli, že analyzujú videozáznam, ktorý poskytla spoločnosť Live Nation, ako aj desiatky videí, zdieľané divákmi na sociálnych sieťach. Vyšetrovatelia chcú tiež vypočuť zástupcov Live Nation, rapera Scotta a niektorých návštevníkov koncertu.