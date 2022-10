Počet obetí tlačenice v Soule stúpol na 120 mŕtvych a 100 zranených

Soul 29. októbra (TASR) - Na prinajmenšom 120 mŕtvych a 100 zranených sa zvýšil počet obetí tlačenice, ktorá vypukla v sobotu neskoro večer miestneho času v centre juhokórejskej metropole Soul pri oslavách Halloweenu. S odvolaním sa na vyjadrenia miestnych úradov o tom informuje agentúra Jonhap.



K tlačenici došlo podľa úradov približne o 22.22 h miestneho času neďaleko hotela Hamilton vo štvrti Itchewon v centre Soulu, keď sa do jednej z úzkych ulíc nahrnul dav ľudí oslavujúcich Halloween.



Podľa záchranárov a hasičského zboru bolo dosiaľ 74 úmrtí potvrdených po prevoze do nemocnice, zatiaľ čo 46 ľudí prehlásili zdravotníci za mŕtvych priamo na mieste a ešte neboli identifikovaní. Počet obetí na životoch by sa podľa úradov mohol ešte zvýšiť, nakoľko nespresnený počet zranených je vo vážnom stave.



Agentúra AP uvádza, že do predmetnej oblasti v Soule bolo celkovo nasadených vyše 800 záchranárov a policajtov z celej krajiny, ktorí majú ošetrovať ranených, či im pomáhať. Na sociálnych sieťach sa medzičasom objavili zábery zachytávajúce záchranárov vykonávajúcich priamo na mieste resuscitáciu zranených.



Juhokórejské úrady ešte pred najnovšou aktualizáciou obetí hlásili, že zástavu srdca utrpelo v tlačenici najmenej 50 ľudí.



Starosta Soulu O Se-hun bol v čase incidentu v Európe, z cesty sa však rozhodol vrátiť, informuje stanica Sky News.



Juhokórejský prezident Jun Sok-jol vyzval na rýchle ošetrenie zranených. Uviedol tiež, že by malo dôjsť k bezpečnostným previerkam miest, na ktorých sa konajú takéto oslavy.



Miestne médiá uvádzali, že do Itchewonu sa Halloween vybralo oslavovať približne 100.000 ľudí. Po nedávnom uvoľnení koronavírusových obmedzení tak išlo o najväčšie halloweenske oslavy za posledné roky, približuje Sky News.