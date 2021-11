Počet obetí tragickej nehody autobusu stúpol na 45

Sofia 26. novembra (TASR) - Počet obetí havárie turistického autobusu, ku ktorej došlo v utorok južne od bulharského hlavného mesta Sofia, stúpol v piatok na 45, keď vyšetrovatelia našli ďalšie telo. Informovala o tom agentúra AFP.



Štyridsiatu piatu obeť v autobuse objavili po "dodatočnej prehliadke forenzných odborníkov", uviedol námestník bulharského generálneho prokurátora Borislav Sarafov. Dodal, že zrejme ide o pozostatky dieťaťa.



Autobus, ktorý bol plný turistov zo Severného Macedónska, narazil do diaľničných zvodidiel a začal horieť. Turisti sa vracali z tureckého Istanbulu do severomacedónskeho hlavného mesta Skopje.



Pasažieri uviazli vo vnútri autobusu, siedmim z nich sa však podarilo rozbiť okná a vyslobodiť sa. Všetkých preživších hospitalizovali v Sofii a ich stav je stabilizovaný.



Prokuratúra sa domnieva, že najpravdepodobnejšou príčinou nehody bola ľudská chyba.



Bulharských prokurátorov v piatok vyslali do Skopje, aby odobrali vzorky DNA od príbuzných obetí, čo má uľahčiť ich identifikáciu, píše AFP.



Ide o najsmrtiacejšiu haváriu v histórii Bulharska i najhoršiu dopravnú nehodu v Európe za uplynulých desať rokov. Bulharsko i susedné Severné Macedónsko v dôsledku tragickej nehody vyhlásili v stredu štátny smútok. Väčšina z obetí pochádzala práve zo Severného Macedónska. Boli medzi nimi aj maloletí vrátane najmladších obetí havárie – štvorročných dvojičiek, uviedli médiá.