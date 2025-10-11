Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 11. október 2025Meniny má Valentína
< sekcia Zahraničie

Počet obetí útokov na utečenecké centrum v Dárfúre sa zvýšil na 60

.
Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

RSF sú vo vojne s regulárnou sudánskou armádou od apríla 2023.

Autor TASR
Port Sudan 11. októbra (TASR) - Dronové a delostrelecké útoky, ktoré v piatok večer a v sobotu podnikli sudánske polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF) v meste al-Fášir, zasiahli aj tamojšie utečenecké centrum a spôsobili smrť najmenej 60 ľudí. Informovala o tom miestna aktivistická skupina, píše TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.

RSF sú vo vojne s regulárnou sudánskou armádou od apríla 2023. Tento konflikt si vyžiadal už desaťtisíce obetí a zranených, milióny vysídlených a takmer 25 miliónov ľudí trpí akútnym hladom.

Al-Fášir je poslednou baštou regulárnej armády v regióne Dárfúr i strategickým frontom vo vojne, v ktorej sa polovojenské jednotky momentálne snažia upevniť svoju moc na západe krajiny.

Aktivisti tvrdia, že al-Fášir sa stal „márnicou pod holým nebom“. Po takmer 18 mesiacoch od začiatku obliehania RSF v meste, kde uviazlo asi 400.000 civilistov, zostalo už len minimum zásob potravín a krmiva. Väčšina mestských vývarovní bola nútená ukončiť svoju prevádzku pre nedostatok potravín.

Hlavnými aktérmi vojny v Sudáne sú regulárna armáda vedená faktickým lídrom krajiny generálom Abdalom Fattáhom Burhánom a polovojenské RSF, ktoré vedie Burhánov niekdajší zástupca Muhammad Hamdán Daklú.
.

Neprehliadnite

Fico: Rozpočet zabezpečí, že verejné financie budú pod kontrolou

Vláda schválila návrh rozpočtu na budúci rok

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Babie leto zatiaľ v nedohľadne. Príde vôbec?

R. Kaliňák potvrdil, že O. Rózsa je jeho poradcom