Moskva 24. júna (TASR) - Útoky na pravoslávny chrám, synagógy a stanovište dopravnej polície v Dagestanskej republike na ruskom severnom Kaukaze si vyžiadal životy najmenej 20 ľudí a 46 zranených. Podľa agentúry AFP to v pondelok uviedla dagestanská ministerka zdravotníctva Tatiana Beľajevová, ktorá takto aktualizovala predchádzajúcu bilanciu. V Dagestane po útokoch vyhlásili trojdňový smútok, informuje TASR.



Pri zásahu bezpečnostných zložiek prišli o život aj osoby, ktoré v mestách Derbent a Machačkala zaútočili na náboženské objekty a policajné stanovište. Údaje o ich počte sa líšia v závislosti od zdroja - kým prezident Dagestanskej republiky Sergej Melikov informoval o šiestich zlikvidovaných útočníkoch, orgány činné v trestnom konaní hovoria o piatich.



Podľa britskej stanice BBC všetci zastrelení útočníci pochádzali z jednej dediny a dvaja z nich boli synmi okresného úradníka, ktorý bol medzičasom zadržaný. Ruský Vyšetrovací výbor (Sledkom) začal trestné konanie v súvislosti terorizmom, nezákonným skladovaním a krádežou strelných zbraní.



Správy o streľbe v Derbente a Machačkale sa začali objavovať v nedeľu neskoro večer. V Derbente neznáme osoby zaútočili na pravoslávny chrám a na synagógu Kele-Numaz na ulici Tagi-Zade. Útočníci strieľali na chrám i synagógu zo samopalov, ale použili aj zápalné fľaše. V synagóge v dôsledku toho vypukol požiar, ktorý sa podarilo uhasiť až v noci.



Ruský židovský kongres spresnil, že útok na synagógu v Derbente sa odohral krátko pred večernou modlitbou. Podobný scenár mal aj útok spáchaný v Machačkale, kde sa okrem synagógy dostalo pod paľbu aj stanovište dopravnej polície.



Ďalším terčom útoku v Machačkale bol pravoslávny chrám, kde sa nachádzal duchovný i veriaci, ktorí sa tam po vypuknutí streľby zabarikádovali. Strážnik chrámu prišiel o život, ale spomedzi ľudí skrytých v chráme nebol nikto zranený.



Ruský prezident Vladimir Putin sa k útokom v Dagestane nevyjadril a podľa svojho hovorcu Dmitrija Peskova tak ani nemá v úmysle urobiť.



"Vieme, kto stojí za organizáciou teroristických útokov a aký cieľ sledovali," uviedol dagestanský prezident Melikov bez toho, aby spresnil, koho tým myslel.



Veľký ohlas na sociálnych sieťach vyvolal komentár ruského politika Dmitrija Rogozina, ktorý vyzval, aby sa streľba na severnom Kaukaze nespájala s Ukrajinou a západnými krajinami. Rogozin reagoval na status poslanca Štátnej dumy z Dagestanu Abdulhakima Gadžijeva, podľa ktorého za teroristickým útokom v jeho republike stoja spravodajské služby Ukrajiny a krajín NATO.



Rogozin však upozornil, že ak "každý teroristický útok zahŕňajúci národnostnú a náboženskú neznášanlivosť, nenávisť a rusofóbiu pripíšeme machináciám Ukrajiny a NATO, potom nás to privedie k veľkým problémom".



BBC pripomenula, že Putin a predstavitelia ruských bezpečnostných zložiek nedávno bez dôkazov tvrdili, že Ukrajina je zapletená do útoku na koncertnú sálu Crocus City Hall na predmestí Moskvy z apríla tohto roku, ku ktorému sa prihlásili radikálni islamisti. Ukrajinské vedenia v reakcii obvinilo moskovské vedenie z klamstva.