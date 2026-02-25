< sekcia Zahraničie
Počet obetí útoku na továreň v Smolenskej oblasti stúpol na sedem
Záchranári v stredu ráno požiare lokalizovali.
Autor TASR
Moskva 25. februára (TASR) - Počet obetí dronového útoku na továreň na výrobu hnojív v Smolenskej oblasti v západnom Rusku sa zvýšil na sedem. Zranenia utrpelo ďalších desať osôb. Informovala o tom agentúra AFP. Odvolala sa na vyhlásenie Vyšetrovacieho výboru (Sledkom), ktorý sa v Rusku zaoberá závažnými trestnými činmi a ujal sa vyšetrovania aj v tomto prípade, píše TASR.
Zodpovednosť za tento útok ruské úrady pripisujú ukrajinskej armáde. „Nepriateľ zaútočil na civilný závod na výrobu dusíkatých hnojív,“ uviedol gubernátor Smolenskej oblasti Vasilij Anochin vo svojom príspevku na Telegrame. Ukrajina, ktorá popiera útoky na civilistov, sa k incidentu bezprostredne nevyjadrila.
Továreň, ktorá sa nachádza neďaleko ruského mesta Dorogobuž, leží približne 290 kilometrov od ukrajinských hraníc.
Podľa Anochina bolo do útoku na chemickú továreň vyslaných „najmenej 30 dronov vybavených výbušnými zariadeniami“, čo spôsobilo „značné škody“.
Záchranári v stredu ráno požiare lokalizovali. Anchin doplnil, že úrady zvažovali evakuáciu obyvateľov zo susednej dediny kvôli ich bezpečnosti.
Podľa správ ruských médií bola táto továreň terčom útoku aj v decembri 2025. Tento areál slúži na výrobu minerálnych hnojív, amoniaku, dusičnanu amónneho, kyseliny dusičnej, ktorá je kľúčovou surovinou pri výrobe niektorých trhavín.
Ukrajina od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 vyslala smerom nad ruské územie tisíce dronov, z ktorých niektoré pristáli aj stovky kilometrov od frontovej línie. Tieto útoky sa často zameriavajú na objekty ropného a plynárenského priemyslu a iné priemyselné lokality a spôsobili škody za miliardy eur. Kyjev tvrdí, že tieto útoky sú spravodlivou odvetou za ruské útoky na ukrajinských civilistov, ktoré si vyžiadali stovky obetí a ochromili ukrajinskú energetickú infraštruktúru.
Ukrajina od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 vyslala smerom nad ruské územie tisíce dronov, z ktorých niektoré pristáli aj stovky kilometrov od frontovej línie. Tieto útoky sa často zameriavajú na objekty ropného a plynárenského priemyslu a iné priemyselné lokality a spôsobili škody za miliardy eur. Kyjev tvrdí, že tieto útoky sú spravodlivou odvetou za ruské útoky na ukrajinských civilistov, ktoré si vyžiadali stovky obetí a ochromili ukrajinskú energetickú infraštruktúru.